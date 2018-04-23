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Deve açık artırmayla 60 bin liraya satıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da düzenlenen kermeste, açık artırmayla satışa sunulan deve, 60 bin liraya alıcı buldu

23 Nisan 2018 17:07

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da düzenlenen kermeste, açık artırmayla satışa sunulan deve, 60 bin liraya alıcı buldu.
Bolu\'da, eğitim gören öğrenciler yararına Bolu Eğitim Öğretim Hizmetleri Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Büyük Bolu Kermesi büyük ilgi gördü. Karaçayır Mahallesi\'nde düzenlenen kermeste vatandaşlar, getirilen deve ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra deve, 20 bin lira ile açık artırmaya çıkarıldı. Deve için çok sayıda katılımcı teklif verdi. Fiyat 60 bin liraya kadar yükseldi. Bolu\'da kuyumculuk yapan Mehmet Demir, 60 bin liraya deveyi satın aldı. Mehmet Demir, satın aldığı deveyi kermes yararına bağışladı.

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