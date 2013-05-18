Devasa asteroit, Dünya'nın yakınından geçecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), '1998 QE2' adı verilen asteroitin Dünya'nın 5,8 milyon kilometre uzağından geçeceğini açıkladı.

Dünya'nın kimi zaman yakınından, kimi zaman da uzağından geçen asteroitin gelecek 200 yıl içinde yeryüzüne bir daha bu kadar yaklaşması beklenmiyor.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Lincoln Dünya'ya Yakın Uzay Cisimleri Araştırmaları Programı (LINEAR) tarafından 19 Ağustos 1998'de keşfedilen asteroitin yaklaşık 2,7 kilometre uzunluğunda olduğu sanılıyor.

Astronomlar, asteroitin boyutları, biçimi, yüzey özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için NASA'nın California'da bulunan 70 metre genişliğindeki Derin Uzay Ağı Anteni'ni kullanarak 1998 QE2'nin geçişi sırasında yüksek çözünürlüklü görüntü almaya çalışacak.