DEVA: Tarımda girdi maliyetleriyle üretici fiyatları başabaş noktada; üretim anlamsız hale geldi

Tarımsal girdi fiyatlarının Temmuz’da aylık yüzde 1,98, yıllık bazda ise yüzde 29,38 artmasını değerlendiren DEVA Partisi Ekonomi Politikaları Başkanlığı, maliyetlerle üretici fiyatlarının başabaş noktaya geldiğine dikkat çekti.

DEVA’dan sosyal medyada yapılan açıklamada, “TÜİK’in makyajlı verilerine göre bile girdi fiyatlarıyla üretici fiyatları başabaş noktada. Gerçek durum çok daha kötü. Tarımda üretimi anlamsız hale getirdiniz. Hâlâ çözümü yanlış yerlerde arıyorsunuz” ifadelerine yer verildi.