DEVA Partisi yönetiminde yeni görevlendirmeler

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nde, Genel Başkan Ali Babacan’ın başkanlığında toplanan Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda (GMYK) partinin beş genel başkan yardımcılığına yeni isimlerin görevlendirilmesine karar verildi. Büyük kongrede yedek üyeliğe seçilen beş isim de GMYK asil üyeliğine getirildi.

Yeni görevlendirmeler şöyle gerçekleşti:

Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı: Yasemin Bilgel

Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı: Evrim Rızvanoğlu

Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Ekmen

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı: Candan Karlıtekin

Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı: Hasan Karal

Şu isimler ise GMYK asil üyeliğine getirildi:

Ahmet Faruk Ünsal, Ayşe Ezgi Yıldırım, Baran Deniz Bağatur ve Furkan Aydoğan.

Babaoğlan istifa etmişti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Partide bir önceki görev dağılımı ise şu şekildeydi:

DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı: Abdurrahman Bilgiç

DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı: Yasemin Bilgel

DEVA Partisi Halkla İlişkiler Başkanı: Ali Rıza Babaoğlan

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı: Mehmet Emin Ekmen