DEVA Partisi: Vatandaşımız haber alma özgürlüğünden yoksun; bunun son örneği OLAY TV’nin bir ay bile siyasi baskılara dayanamadan kapatılması

T24 Haber Merkezi

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, düzenlediği basın toplantısında 2020 yılında hukukun işlemediğini belirterek, iktidarın yargı üzerindeki baskısını eleştirdi.

İktidarın 2020 yılı hukuk karnesinin Nijerya, İran, Uganda, Angola gibi ülkelerle aynı klasmanda olduğunu söyleyen Yeneroğlu, Türkiye popülist-otoriter-despot bir anlayışla yönetildiğini ve iktidarın yolsuzlukların, yoksulluğun ve yasakların asıl kaynağı olduğunu belirtti.

"Her problem güvenlik sorunu haline getirilmiştir"

İktidarın ekonomik, sosyal, hukuksal problemleri güven sorunu olarak lanse etmesini eleştiren Yeneroğlu, "İktidar ekonomiden toplum sağlığına kadar ülkenin tüm meselelerini güvenlik sorunu haline getirmiştir. Güvenlik sorunu haline getirilen konularda toplumun konuşması imkansızdır. Toplumu kutuplaştıran, vatandaşlarımızı potansiyel suçlu olarak gören, milletimizin yarısını terör örgütleri ile içli dışlı kabul eden anlayış, ülkeye verilen en büyük zarardır, demokrasimize ve refahımıza yönelik en büyük engeldir" dedi.

2020 yılında zorla insan kaçırma, işkence ve kötü muamele gibi ağır insan hakları ihlallerinin devam ettiği ve cezaevlerinde, göz altılarda; çıplak arama iddiaları, kelepçeli muayene ve kaba dayak uygulamalarının gerçekleştiği iddialarına dikkat çekildi.

Milletvekili dokunulmazlıkları

Koronavirüs salgını bahane edilerek hiçbir toplantı ve gösteri yürüyüşüne, işçilerin grevlerine ve sendikaların faaliyetlerine izin verilmediğini söyleyen Yeneroğlu, yerel yönetimlere seçilmiş her düzeyde siyasiler görevden alındığını, yerlerine kayyım atandığını ve dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin tutuklandığını hatırlattı.

Hukuk devleti tablosunun karanlık olduğunu belirten Yeneroğlu, "Hiç kimsenin kendini hukukun üstünde görmediği bir düzenin tesis edilmesidir. Meclisin, yürütmenin, Cumhurbaşkanının ve bütün yargı organlarının hukukla bağlı olması ve hukuk kurallarına uymasıdır. Ancak iktidar keyfi yönetimin tadını almıştır. Yeniden kendini hukuk kurallarıyla bağlı kılacak herhangi bir reformu gerçekleştiremeyeceği açıktır" dedi.

"Gazetecilerin %80’ i otosansür uyguladığını beyan etmektedir"

Yurttaşların haber alma özgürlüğünün elinden alındığını ve gazetecilerin yüzde 80'inin otosansüre maruz kaldığını anlatan Yeneroğlu, "Vatandaşımız haber alma özgürlüğünden yoksundur. TV izliyor, izlediği kanal kapanıyor. Haber okuyacak sayfa erişime kapatılıyor. Kanal patronuna baskılar yapılıyor.

İşte bunun son örneği OLAY TV’nin bir ay bile siyasi baskılara dayanamadan kapatılması" dedi.