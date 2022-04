DEVA Partisi Sözcüsü Şahin: Yasal zeminde siyaset yapan her partiyle görüşürüz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şahin, 12 Şubat akşamı Ahlatlıbel’de gerçekleşen muhalefet liderleri görüşmesini de değerlendirdi.

Şahin, muhalefette yer alan 6 siyasi parti liderinin gerçekleştirdiği toplantıya dair, "Bu toplantı ‘cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi’ adı verilen keyfi ve kural tanımaz yönetim anlayışından kurtulmak için bütün Türkiye’ye umut oldu" ifadelerini kullandı. Toplantının kutuplaştırma değil, uzlaşma kültürünün ilk adımı olduğunu belirten Şahin, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin yol haritasını belirleyecek geçiş süreci de toplumumuzun her bir kesimiyle istişare edilerek şekillendirilecektir" dedi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile her bir vatandaşın doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınacağını belirten Şahin’in açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Avrupa Birliği normları çerçevesinde, huzura ve istikrara kavuştuğu bir Türkiye hayaline ulaşacağız"

"Eşit ve özgür bireyler olarak hayatımızı sürdürdüğümüz, müreffeh bir Türkiye’ye birlikte kavuşacağız. Her vatandaşımızın Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde, huzura ve istikrara kavuştuğu bir Türkiye hayaline ulaşacağız. Cumhuriyetimizi, Aziz Atatürk’ün çizdiği hedef doğrultusunda muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne taşıyacağız. Yarının Türkiye’sini hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye’yi krizlerin ülkesi değil, çözümlerin, adaletin, barışın ve fırsatların ülkesi haline hep birlikte getireceğiz."

"Yasal zeminde siyaset yapan her siyasi partiyle görüşürüz"

"Altı kıymetli liderin güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmesi sonrası, iktidar partisi mensupları her zamanki gibi çirkin algı operasyonlarından geri durmadı. Türkiye’yi yönetmeyi bırakıp algıyı yönetmeyi şiar edinen bir iktidardan başka bir şey bekleyemezdik. DEVA Partisi, aziz milletimizin iradesiyle TBMM’de temsil edilen her siyasi partiye eşit mesafededir. Millet iradesinin temsilcisi ve yasal zeminde siyaset yapan her siyasi partiyle görüşür."

"Bu tarz suçlarda milat, sadece sizler için mi geçerli?"

"Legal bir bankaya para yatırdığı ve legal bir derneğe üye olduğu için hapiste tutulan Nusret amca, hukuksuz bir şekilde hasta hasta cezaevinde tutuldu. Ey iktidar mensupları; bu durumu hangi vicdana sığdırıyorsunuz? Bu tarz suçlarda milat, sadece sizler için mi geçerli? Nusret amcayı hapse sığdırdınız, bu zulmü kalplerinize nasıl sığdırıyorsunuz? Bu durum ahiret inancınızın neresine sığıyor? Nusret amcayla aynı kaderi paylaşan hasta mağdurların, en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmasını temenni ediyoruz."

"Sizler ahlaki üstünlüğünüzü kaybettiniz"

"Partimizin Kocaeli il binasında elektrik, akaryakıt ve doğalgaz başta olmak üzere art arda gelen zamlara dikkat çekmek için asılan afişlerimiz kesilmiş ve yakılmıştır. Bu tarz saldırılarda bulunanlar, DEVA Partisi kadrolarını korkutabileceklerini, yıldırabileceklerini sanıyorlarsa, bu büyük bir yanılgıdır. Umuda dair söyleyecek sözü olmayanlar, baskı ve yıldırma politikalarıyla netice alamazlar. İktidara sesleniyoruz: Sizler ahlaki üstünlüğünüzü kaybettiniz. Siz kötülükle kaybedeceksiniz, bizler sevgiyle kazanacağız. DEVA Partisi Kocaeli teşkilatına geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha buradan iletiyoruz."