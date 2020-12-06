DEVA Partisi'nin afişlerini AKP'li belediyeler astırmadı

Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nin il kongreleri için billboardlara asmak istedikleri afişlere bazı AKP'li belediyeler engel oldu. Partinin başvurduğu tarihlerde billboardlar boş olmasına rağmen dolu denildi ve bazı illerde ise afişler söküldü.

Parti temsilcileri Ağrı'da billboard talebinde bulundu. Talebe, “Yer var” cevabı verildi. Bunun üzerine billboardların parası yatırıldı. Ancak daha sonra afişlerin asılmasına izin verilmedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Samsun'da ise afişlerin DEVA Partisi'ne ait olduğu anlaşılınca AKP'li Belediye “Afişleri asacak elemanımız yok” diyerek izin vermedi. Malatya'da da benzer durum yaşandı. Çorum'da ise billboardlar boş dururken Belediye Başkanlığı, “Yer yok” dedi.