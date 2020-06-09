Deva Partisi'nden sonra Gelecek Partisi'nden de Kürtçe Twitter hesabı

AKP'den kopan iki siyasal parti; DEVA ve Gelecek Partisi Kürtçe Twitter hesabı açtı.

Ali Babacan'ın genel başkan olduğu DEVA Partisi, mart ayında @DEVA_Kurdi adıyla resmi Kürtçe Twitter hesabı açtı.Hesaptan Kürtçe paylaşımlar başladı.

Liderliğini Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi de DEVA'dan sonra Kürtçe Twitter hesabı açtı. Mayıs ayında ve @GelecekKurdi adı ile açılan hesaptan parti çalışmaları ile ilgili bilgiler ve haberler paylaşılıyor.

Hesabın bio'sunda ''Hesabê Twittera Fermî ye Partiya Pêşerojê'' (Gelecek Partisi Resmi Twitter hesabıdır) ifadelerine yer verildi.

Her iki hesabın takipçisi sayısı şu an için 2 binlerin altında.