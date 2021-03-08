Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın politikaları vizyon belgesini açıkladı. Vizyon belgesinde kadınların sosyal, hukuki, siyasi ve ekonomik alanda güçlendirilmesi için hedeflere yer verildi. Toplam 30 maddeden oluşan metinde ilk madde "İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacağız" oldu.

Yüzde 35 cinsiyet kotası uygulayan DEVA Partisi, vizyon belgesinde "kadın cinayetlerini durdurmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadının insan haklarını korumak ve başta ekonomi, toplumsal hayat ile siyaset olmak üzere hayatın her alanındaki varlığını güçlendirmek" üzere benimseyeceğini ve uygulamaya koyacağını vaadettiği politikalara yer verdi.

Kadınların hukuki, ekonomik ve sosyal alanlarda güçlendirileceği belirtilen vizyon belgesinde, “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İstihdam Politikaları”, “Kadın girişimcinin finansal kaynaklara ve pazara erişimine destek” ve “Kadının iş- Aile Hayatı Dengesini sağlayacak ‘Aile Dostu’ politikalara yönelik işgücü piyasası düzenlemeleri” gibi politika başlıkları ile kadınların iş ve çalışma yaşamına katılımına vurgu yapan DEVA Partisi, vaatlerini şöyle sıraladı:

- İstanbul Sözleşmesi’ni uygulayacağız.

- İnsan onuruna yaraşır hayat standartları ile ülkemiz kadınının umudu, sorunlarının hızlı çözümü olacağız.

- Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda geliştireceğimiz çözüm üreten politikalarla toplumsal hayatın her kademesinde kadının güvende olmasını sağlayacağız.

- Türkiye’de kadın nerede var olmak istiyorsa onu hak ettiği yere taşıyacak destek mekanizmaları oluşturacağız.

- Kadını toplumdan ayrıştıran zihniyetle mücadele edecek, kadının her alanda ve özellikle karar mekanizmalarında yer alması için önünü açacak sistemler, politikalar geliştireceğiz.

- Kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri önlemek için İstanbul Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getireceğiz.

"Kadınları koruyacak hukuk reformları"

- Kadınları koruyacak hukuk reformlarını, kanun ve uygulayıcılar boyutu ile geniş perspektifli ele alacak, hızla iyileştireceğiz. Kadını koruması gereken 6284 sayılı kanunu yeni düzenlemelerle etkin ve caydırıcı kılacak sayı ve oranları hızla aşağıya çekeceğiz.

- Kadını koruyacak mercilerdeki sorumlu kişilerin sorumluluk hisseden kişiler olmasını sağlayacağız.

- Uzun vadede koruyucu, önleyici etki için ilkokuldan başlayarak eğitimleri daha kapsamlı planlayacak, müfredata bağlı kalınmasını esas alacağız.

"Siyasette daha çok kadın"