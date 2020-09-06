DEVA Partisi'nden 'idam' çıkışı: Ülkemizin hafızasında acı hatıralar bırakan ölüm cezası geri getirilemez

Ali Babacan'ın genel başkanı oluğu DEVA Partisi'nin resmî sosyal medya hesabından, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir" açıklamasıyla bir kez daha tartışma konusu olan idamla ilgili paylaşım yapıldı.

"Yaşama hakkı, devletin koruması gereken en temel haktır" denilen paylaşımda, "Boş tartışmalarla ülkenin kötüye gidişini gizlemek için bir kez daha idam tartışmasının gündemleştirilmesini kabul etmiyoruz" denildi. Ayrıca, "Ülkemizin hafızasında acı hatıralar bırakan ölüm cezası geri getirilemez" ifadesi kullanıldı.

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MHP liderinin idam açıklamasının ardından başlayan tartışmaya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim" görüşünü dile getirerek katılmıştı.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da, "Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.