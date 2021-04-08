DEVA Partisi'nden esnafa destek için 12 öneri: Kira desteği büyük illerde 2.500 TL'ye çıkarılmalı; ücretsiz izin yardımı asgari ücret kadar olmalı

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, işyerini kapatan esnaf sayısının 119 bin 315’i bulduğunu belirterek, “2020’de kapanan toplam işletme sayısı 40.183’e ulaştı. 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında toplam 7.328 şirket daha kapanmış ve pandemiden itibaren kapanan şirket sayısı toplam 47.511 olmuştur. Pandemi başladığından beri bu yılın ocak ve şubat aylarında 19.727 olmak üzere iş yerini kapatan esnaf sayısı 119.315 oldu. Pandemi ile birlikte icra ve iflas dosyalarında yaklaşık 1.6 milyon artış yaşandı” dedi.

Birol Aydemir, DEVA Partisi’nin esnafın desteklenmesi için önerdiği çözümleri paylaştı:

“1. Acilen nakit ve kredi desteği kapsamı, süresi ve miktarı genişletilmelidir. Esnafımıza DEVA olmak için, ayda asgari ücret kadar destek sağlanmalı ve bu destek minimum 9 ila 12 ay arasında sürdürülmelidir.

2. Kısa çalışma ödeneği şartları esnetilmeli ve devam ettirilmelidir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi pandemi süresi de göz önüne alınarak en az yüzde 50 artırılmalı ve 6, 8, 10 aylık yararlanma süreleri 9, 12 ve 15 aya çıkarılarak devam ettirilmelidir.

3. SGK prim ödemeleri, vergi borçları, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri acilen faizsiz olarak pandemi bitene kadar ertelenmelidir.

Kredi borçları en az 18 ay faizsiz ertelenmeli

4. Kira desteğinin kapsamı genişletilmeli, kirası bahsedilen sınırları aşan esnafımıza da destek olunmalı, desteğin uygulandığı iş kolları çeşitlendirilmelidir. Mevcut kiranın yüzde 50’sini geçmemek üzere, büyükşehirlerde 2.500 Türk Lirası ve diğer illerde ise 1.500 Türk Lirası kira desteği 9-12 ay boyunca sağlanmalıdır. Gerçek usulde vergilendirilen esnaflar da bu destekten faydalanmalıdır.

5. Kira desteği kapsamında kira stopajı da bu süre boyunca esnaftan alınmamalıdır.

6. Bankalardan kredi çeken vatandaşlarımızın kredi borçları ile diğer kamu borçları da faizsiz olarak en az 18 ay süreyle ertelenmelidir.

İşletmelere 3 yıl vade ile rehabilitasyon destekleri

7. Çarkların yeniden dönmesi için işletmelere rehabilitasyon destekleri, kredileri çok düşük faiz ve bir yılı geri ödemesiz olmak üzere en az 3 yıl vade ile verilmelidir.

8. Ciro destek şartı olan yüzde 50 ciro kaybı şartı yüzde 25’e indirilmelidir ve ciro kaybının en az yüzde 20’si seviyesinde destek sağlanmalıdır. Bu destekten düğün salonları, sinema işletmecileri, oyun salonları, hamamlar-kaplıcalar, AVM işletmeleri, eğlence sektörü vb. alanlarda faaliyet gösteren işletmelerimiz de faydalandırılmalıdır.

Ücretsiz izin yardımı asgari ücret kadar olmalı

9. Ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlarımızın sabit giderlerini karşılamaları, en azından askıda ekmek beklemeyecek derecede bir gelire sahip olmaları için yardımın asgari ücret kadar olması sağlanmalıdır. Bu destek tüm pandemi süreci boyunca yapılmalıdır.

10. Kısıtlamaların sürdüğü ve işyerlerinin yasaklarda hafifleme olmasına rağmen tam faaliyete geçemediği bu süreçte, vergi ve prim yapılandırmaların bozulmaması için en az altı ay süreli faizsiz erteleme gerekmektedir. Pandemi bitene kadar da faizsiz erteleme sürdürülmelidir.

Fiyatları düşürmek için cezaya değil, desteğe ihtiyaç var

11. Vatandaşımızın ve esnafımızın dertleri dinlenmelidir. Ceza uygulamaları ile ekonominin düzeltilemeyeceği anlaşılmalıdır. Yükselen masraflar dolayısıyla üretici-satıcı cezalandırılmamalıdır. Tam aksine, üretici-satıcı, fiyatları düşürmelerine imkan sağlayacak desteklerle donatılmalıdır.

12. Valilik koordinasyonunda kamu-özel sektör temsilcileri, belediyeler, oda, birlik ve meslek örgütleri bir araya getirilmeli, kriz masaları oluşturulmalı, acil eylem planları hazırlanmalı ve istişare ile hareket edilmelidir.”