DEVA Partisi'nden Berberoğlu kararına tepki: Hukuk devletinin yürütme ve yargı organları eliyle imha edilmesi kabul edilemez

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermesi kararına tepki gösterilerek, "Hukuk devletinin yürütme ve yargı organları eliyle imha edilmesi kabul edilemez" denildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermiş, Berberoğlu'na verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasında direnmişti.

Söz konusu karara DEVA Partisi'nden de tepki gelirken, "Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımaması hukuka aykırıdır" denildi.

DEVA Partisi Genel Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi bireysel haklarımızın da güvencesidir. İlk derece mahkemelerinin Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımaması hukuka aykırıdır. Hukuk devletinin yürütme ve yargı organları eliyle imha edilmesi kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.