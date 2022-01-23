DEVA Partisi’nden “alışveriş sitesi”: Götür Sanal Market

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin hazırladığı “Götür Sanal Market” isimli internet sitesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, Başbakan Yardımcısı olduğu 2013 yılı ile 2021 yılındaki market fiyatları karşılaştırıldı.

DEVA Partisi tarafından hazırlanan “Götür Sanal Market” isimli bir reklam filmi yayınlandı ve “gotursanalmarket.com” adresli bir alışveriş sitesi yayıma girdi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Başbakan Yardımcısı olduğu 2013 yılı ile 2021 yılındaki market fiyatları karşılaştırıldı. Yüksek fiyat artışlarına dikkat çekilen videoda “Birileri evine 3-5 maaş götürürken, vatandaş ekmek kuyruklarında bekliyor” denildi.

"Partili Cumhurbaşkanlığı" ile "Babacan dönemi" karşılaştırılıyor

DEVA Partisi’nin hazırladığı “Götür Sanal Market” adlı alışveriş sitesi kullanıma açıldı. “gotursanalmarket.com” adresi üzerinden ulaşılabilen sitede üç farklı kategoride, “gıda”, “teknoloji” ve “bebek ürünü” kategorilerinde alışveriş seçenekleri yer alıyor.

Ödeme ekranında ise “Babacan Dönemi Sepeti 2013” ve “Partili Cumhurbaşkanı Sepeti 2021” seçenekleri sunuluyor. Kullanıcılara “Hangisiyle ödemek istersin?” sorusu soruluyor.

Sitede yer alan bazı ürünlerin 2021 yılına göre fiyat farkları ise şöyle aktarılıyor:

“Gıda sepetinde; makarna, süt, beyaz peynir, ay çiçek yağı, salatalık ve ampul yer alıyor. Bu sepetin toplam tutarı Babacan döneminde 34 lira 65 kuruş iken 2021 yılında 87 lira 65 kuruşa yükseliyor.

Teknoloji sepetinde; bilgisayar, tablet, oyun konsolu ve cep telefonu ekipmanları bulunuyor. Babacan döneminde 3 bin 931 liraya alınabilecek bu sepetin 2021 yılındaki fiyatı 19 bin 707 lira.

Toz bebek maması, tuvalet kâğıdı ve bebek bezinden oluşan üçüncü sepetin Babacan döneminde 56 lira 36 kuruşa satın alınabileceği görülürken, bu rakam 2021 yılında 153 lira 14 kuruşa çıkmış durumda.”

Tasarlanan internet sitesinde şu ifadelere yer veriliyor:

"İktidar gemisindeki birileri evine 3-5 maaş götürürken vatandaş bayat ekmek kuyruklarında bekliyor"

“Bundan sadece 8 sene evvel sepetimizi doldurduğumuz fiyatlarla bugünküler arasında büyük bir açlık var. Yoksullaşıyoruz. Satın alamıyoruz. İktidar gemisindeki birileri evine 3-5 maaş götürürken vatandaş bayat ekmek kuyruklarında bekliyor. Kötü yönetim hem bugünümüzü hem yarınımızı uçurumdan aşağı doğru götürüyor. Ama Türkiye’nin haysiyetli insanları özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı hak ediyor. Tıpkı eski Babacan döneminde olduğu gibi. Babacanlı günler, yeniden, çok daha güçlü şekilde çok yakında.” (ANKA)