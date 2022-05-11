DEVA Partisi'ndeki istifaların sebebi ne?

DEVA Partisi’nde yaşanan istifalar gündemde. Son olarak Yasemin Bilgel’in istifasının ardından gözler partiye çevrildi. Bir DEVA Partisi yetkilisi, "Siyasette bunlar olur. İYİ Parti’yi kuranların yarısı gitti, dimdik ayakta. AK Parti’nin kurucuları arasında şu anda dört kişi var. Bu sirkülasyon olur. Önemli olan gidenin yerini doldurabilecek vizyonda isimleriniz var mı yok mu? Ona bakmak lazım. DEVA Partisi’ne muazzam bir talep var ve giderek de artıyor" görüşünü dile getirdi.

Demokrasi ve Atılım Partisi’nde (DEVA) en son Babacan’ın A Takımı’nda yer alan Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Edinilen bilgiye göre Yasemin Bilgel istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi. DEVA’nın kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan Temmuz 2021’de partiden istifa ettiğini açıklamıştı. Bundan kısa bir süre sonra ise Mart 2022’de Genel Başkan Yardımcısı ve eski Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir partiyle yollarını ayırdığını duyurmuştu. Mart ayı sonunda ise DEVA Partisi Mersin’de Toroslar İlçe Başkanı Ramazan Özen, Akdeniz İlçe Başkanı Özcan Demir, Yenişehir İlçe Başkanı Hediye Koçoğlu Dalgıç ile birlikte İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner ve İl Başkanı Yardımcısı Kurtuluş Vural partideki görevlerinden istifa etmişti. Aynı süreçte DEVA İzmir İl Örgütü'nde 14 mahalle başkanı ve 24 delege "yapılan haksızlıkları" gerekçe göstererek görevlerinden istifa ederek AKP saflarına katılmıştı.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, DEVA’nın büyük bir kongre atlattığını, herkesin "kendince bir beklentisinin" oluştuğunu, bu beklentilerde birinci önceliğin parti yönetimine girmek olduğunu söyleyen bir parti yetkilisine göre, arzu edilen pozisyonlarda görevler verilmeyince bu tür istifalar yaşanabiliyor. DEVA Partisi Başkanlık Divanı’nda yeni bir istifanın olmayacağı kanaatini paylaşan parti yetkilisi, kendileriyle aynı dönem kurulan, Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi’nde de benzer görev değişikliklerinin yaşandığını vurguladı. Yetkili ayrıca İyi Parti’deki istifaları da hatırlattı; “İYİ Parti’nin kurucularının yüzde ellisi gitti. Ama İYİ Parti dimdik ayakta. Bunlar siyasette olur. AK Parti’nin kurucuları arasında şu anda dört kişi var. Bu sirkülasyon olur. Önemli olan gidenin yerini doldurabilecek vizyonda isimleriniz var mı yok mu? Ona bakmak lazım. DEVA Partisi’ne muazzam bir talep var ve giderek de artıyor” diye konuştu.