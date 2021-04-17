T24 LogoT24 Logo
Gündem

DEVA Partisi: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı günden bu yana 27 kadın öldürüldü!

17 Nisan 2021 12:08

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinden bu yana geçen sürede 27 kadının öldürüldüğünü, yüzlerce kadının da şiddet gördüğünü belirten DEVA Partisi, sözleşmeden çıkılmasının "bedelini" her ay kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Toplumsal cinsiyet eşitlik ilkesine dayanan ve kadına yönelik şiddeti kadına şiddete hukuki yaptırımlar öngören İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart 2021 tarihinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla feshedilmişti. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş kararı kınamıştı. Kadın hakları savunucuları birçok ilde eylem düzenlemişti.

DEVA Partisi, sözleşmenin hukuksuzca feshedildiğini, kararı tanımadıklarını belirterek Twitter’da şu mesajı paylaştı: "Bir kişinin, bir gece yarısı yetkisizce İstanbul Sözleşmesi’ni feshettiği geceden bu geceye, 4 haftada 27 kadın hayatını kaybetti, yüzlercesi şiddet gördü. Potansiyel katilleri cesaretlendirecek bu sözde feshi tanımıyoruz. Kadınların yaşam haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz."

Aynı mesajda paylaşılan videoda partinin genel başkanı Ali Babacan’ın görüşlerine de yer verildi.

deva partisiali babacanistanbul sözleşmesikadın cinayetleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24