Deva Partisi: İşsizlik verileri gerçekleri yansıtmaktan çok uzak, 12 milyon insan işsiz ya da atıl durumda

Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu Deva Partisi, bugün açıklanan yüzde 13.4 Haziran ayı işsizlik verilerinin gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu belirtip, geniş tanımlı işsiz veya atıl kişi oranının yüzde 31,6 olduğunu kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun, bugün açıkladığı verilere göre, Haziran döneminde işsiz sayısı 4 milyon 101 bin kişiye ulaşırken, işsizlik oranını yüzde 13,4’ye yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 14,3 olarak açıklandı.

12 milyon kişi işsiz ya da atıl

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Halil Çanakcı, işsizlik verilerine değerlendirdiği açıklamasında, TÜİK’in hesaplamalarının dar tanımlı olduğunu ve gerçek işsiz ve atıl sayısını yansıtmaktan uzak olduğu söyledi.

Çanakcı şöyle konuştu: “2020 Haziran dönemi itibariyle 4 milyon 575 bin kişi çalışmaya hazır durumda olmasına rağmen iş aramaktan vazgeçmiştir. TÜİK tarafından yayımlanan dar tanımlı işsizlik göstergelerinde bu kişiler işsiz olarak sayılmamaktadır. Bu kişileri ve mevsimlik işçileri mevcut işsiz sayısına ekleyerek hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 779 bin kişi, “Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı” ise yüzde 24,9’dur. İstihdam içinde gözüken ancak işbaşında olmayanlar eklendiğinde ülkemizdeki geniş işsiz ve atıl işgücü sayısı 12 milyon 284 bin kişi, oranı ise yüzde 31,6’dır. Diğer bir ifadeyle her üç kişiden biri işsiz ya da atıl durumdadır.”

Genç işsizliği kaygı verici boyutta

Genç işsizliğinin kaygı verici olduğunu söyleyen Çanakcı, “Genç nüfusa ilişkin işsizlik ve istihdam göstergelerindeki kötüleşme kaygı verici boyutlardadır. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık artışla yüzde 26,1 olmuştur. Gençlerde istihdam oranı 6,0 puan azalarak yüzde 28,2’ye gerilemiştir. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 puanlık artışla yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Son dokuz senenin en düşük rakamı

Çanakcı, geçen seneden bu yana 1 milyon 981 bin kişinin işini kaybettiğini belirtirken, “Ekonomik durgunluğun başladığı Ağustos 2018’e göre istihdam kaybı 2 milyon 791 bin olarak gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış istihdam oranı Haziran dönemi itibariyle yüzde 41,6’dır. Bu oran son dokuz senenin en düşük rakamı olup, Hükümetin iş ve istihdam yaratmaktaki performansındaki kötüleşmenin en belirgin göstergesidir” dedi.

İnsanlık onuruna yakışmayan sefalet ücreti

Çanakcı sözlerine şöyle devam etti: “İşini kaybedenlerin önemli bir bölümü işsizlik sigortası imkanlarından yararlanamayan ve geçimlerini sürdürmek için başka bir gelir ve güvenceye sahip olmayan çalışanlardan oluşmaktadır. Koronavirüs salgınına yönelik açıklanan paketlerde bu kesime yönelik somut ve yeterli hiçbir destek mekanizması geliştirilmemiştir. İşten çıkarmalar yasaklanmış böylece kayıtlı çalışanlar işlerini koruyabilmiştir. Ancak bu çalışanlar normal dönemde elde ettikleri gelirin çok altında bir gelirle yaşamak mecburiyetinde kalmıştır. Kısa çalışma ödeneği alan çalışanlara Nisan-Temmuz döneminde ortalama olarak kişi başına aylık 1.545 lira, ücretsiz izne ayrılanlara ise net 1.168 lira ödeme yapılmıştır. Asgari ücretin 2.324 lira, Türk-İş tarafından açıklanan açlık sınırının 2.384, yoksulluk sınırının ise 7.765 lira olduğu bir ortamda bu tutarların insanlık onuruna yakışmayan sefalet ücreti denilebilecek düzeyde olduğu açıktır.”

Haziran'da işsizlik yüzde 13.4'e yükseldi, genç işsizliği yüzde 26'yı aştı