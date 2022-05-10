DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel istifa etti

DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini açıkladı.

DEVA lideri Ali Babacan’a teşekkür eden Bilgel, “DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerimden ve partiden ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Partide bulunduğum süre içinde bana destek veren başta Sayın Ali Babacan, DEVA Partisi kurulları ve teşkilatlardaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi ve mesajını şöyle sürdürdü:

“Ayrıca Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığını ve Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığını yürüttüğüm süreçte birlikte çalıştığım gönüllü tüm arkadaşlara verdikleri büyük emek için minnettarım. Parti vesilesiyle birçok kıymetli kişi ile tanıştım ve dostluklar kurdum. Bundan daha büyük bir kazanım düşünemiyorum. Sevgi ve saygılarımla.”