DEVA Partisi: Esnafa destek için 4.5 milyar TL; müteahhitlere garanti ödemeleri için 31 milyar TL ödenecek

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı esnafa destek paketini ‘Dağ fare doğurdu’ sözleriyle niteledi. Açıklanan rakamların ancak 3 aylık BAĞKUR prim borcunu karşılamaya yeteceğini söyleyen Aydemir, “Esnaf 14 aydır zarar ediyor; kredi, vergi ve diğer giderlerini faizi ile birlikte ödüyor. Hal böyleyken iktidarın sözde destek paketi için ayırdığı 4,5 milyar TL millî gelirin yüzde 1’i bile etmiyor, yüzde 0,6’sı civarında. Yandaş medyada abartılan sözde yardımlar, esnaf ve reel sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Bu meblağ 3-4 aylık BAĞKUR prim borcunu karşılamaya ancak yetiyor. Dağ fare doğurdu, paket hayal kırıklığı yarattı, destek balonu patladı” dedi.

‘İktidar kaşıkla verip kepçeyle alıyor’

İktidarın bir eliyle verdiğini diğer eliyle aldığını savunan DEVA yöneticisi ve eski TÜİK Başkanı Aydemir, “Kira stopajı yüzde 10’dan 20’ye, KDV ise yüzde 8’den 18’e çıkartılıyor. Bir taraftan kaşıkla küçük meblağlar verilirken, daha fazlası vergi dairelerinde kepçeyle tahsil ediliyor” diye konuştu.

Aydemir şunları söyledi:

“Yüz bine yakın esnaf kayıtlarını sildirdi. On binlerce esnaf da kayıt dışı çalışıyor. Bu nedenle bu yardımlara ulaşamayacaklar. Hibe desteğini kimlerin alacağı da belirsizliğini koruyor. Soruyoruz: Hibe ödemesi hangi iş kollarına yapılacak? Kimler destek kapsamı dışında olacak? Destek için vergi ve SGK borcu olmaması gibi şartlar olacak mı? Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin hazırlıksız ve sadece algı yaratmak üzerinden yürüttüğü politika ve uygulamalarından birisine daha şahitlik ediyoruz.”

Aydemir, açıklanan destek miktarının 100 katından daha fazlasının kötü yönetimle heba edildiğini söyledi. 20 Mart’ta Merkez Bankası başkanının değiştirilmesinin faturasını hatırlatan Aydemir şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası Başkanı’nın bir inat uğruna bir gecede görevinden alınmasının ülkeye faturası 531 milyar TL ek faiz yükü oldu. İktidarın tüm ülkeye kestiği bu faturanın yüzde 1’i dahi etmeyen 4,5 milyar TL mi müjde? Pahalı fiyatlara yapılan köprü, otoyol, havalimanı yatırımlarına bu yıl en az 31 milyar TL garanti ödemesi yapacağız. Birkaç firmaya yapılacak bu ödemeler milyonlarca esnafa ve işletmeye verilecek desteklerin 2 katından fazla. Bu mu müjde?”

“Para yoksa ‘yok’ deyin ve hakkaniyetli olun”

Öte yandan Cumhurbaşkanı’nın sözünü ettiği 26 milyar TL vergi indiriminden esnafın mı yoksa müteahhitlerin mi faydalanacağını soran Aydemir, Cumhurbaşkanı’nı hakkaniyetli olmaya davet etti:

“Bu 26 milyar TL kimin vergi borcudur? Esnafın mı, yoksa müteahhitlerin mi? Bütün bunların ve yapıldığı söylenen yardımların şeffaf bir şekilde açıklanmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, devletin kasasında para yok ise ‘yok’ deyin. Çalışkan milletimiz bu yokluktan kurtulmak için gerekli çabayı sergiler. Yeter ki ülkede eşitliğin, adaletin ve hakkaniyetin olduğuna inansınlar.”