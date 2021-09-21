DEVA Partisi: Bir IBAN verin millet, öğrencilere karşılıksız para yağdırır

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Elinize dizinize dursun dediğiniz gençlerin hali sizin eseriniz. Nitekim, sizin pek sevdiğiniz bir yöntem var. Sıkıştığınızda millete IBAN veriyorsunuz. Bir IBAN da öğrenciler için verin. Bir IBAN verin millet, öğrencilere karşılıksız para yağdırır" dedi.

DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. Şahin'in açıklamaları şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanı, 19 yıllık iktidarın yorgunluğuyla Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk açıklamalarda bulunuyor. Artık doğrudan muhataplarından şikayetçi oluyor, onları nankörlükle suçluyor. Ana muhalefet partisi liderinin eleştirilerine “Zaten abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun” diye cevap veriyor. Öğrencilere verilen kredi ve bursları sanki bir lütufmuş gibi başlarına kakıyor, kendi cebinden veriyormuş gibi ‘Elinize dilinize dursun' diyor. Oysaki öğrenim kredisi, faiziyle geri ödenen bir borç olup bursla birlikte ikisi de vatandaştan toplanan vergilerden karşılanıyor.”

"İktidar, büyükşehirlerde ‘Barınamayan gençler' yarattı"

'Kendilerine yazlık kışlık saraylar yapan iktidar, öğrencilerin barınabileceği yurtları mı yapamıyor?' sorusu dilden dile dolaşıyor. İktidar, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ı gibi, büyükşehirlerde ‘Barınamayan gençler' yarattı. Elinize dizinize dursun dediğiniz gençlerin hali sizin eseriniz. Nitekim, sizin pek sevdiğiniz bir yöntem var. Sıkıştığınızda millete IBAN veriyorsunuz. Bir IBAN da öğrenciler için verin. Bir IBAN verin millet, öğrencilere karşılıksız para yağdırır.

"Sayın Cumhurbaşkanı neyi neyle kıyasladığının farkında mı?”

Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin dip yaptığı 2001 krizinde bile 45 liracık olan öğrenci bursu ile yaklaşık 1 buçuk çeyrek altın alınırken bugün öğrencilere lütuf gibi sunulan 650 TL'ye bir çeyrek altın dahi alınamıyor. 2002 yılında 45 lira olan KYK kredisi 184 lira olan asgari ücretin yüzde 24.46'sıydı. 2021 yılında 650 TL olan KYK kredisi 2.825 TL asgari ücretin yüzde 23'ü. Sayın Cumhurbaşkanı bu halde neyi neyle kıyasladığının farkında mı?

"Hayat pahalılığının tek sorumlusu beceriksiz iktidar"

İktidar medyası kendilerine söylenenleri papağan gibi tekrar ediyor. İktidar cenahında sevindirici tek gelişme iktidar medyasının hayat pahalılığını inkâr edememesidir. Ancak iktidar sorunun çözümünü yine yanlış yerde arıyor. Hayat pahalılığının da faizlerin yüksekliğinin de tek sorumlusu beceriksiz iktidarın ta kendisi. Tüm bunlar Erdoğan'ın siyasi kariyerinin ve cumhurbaşkanlığı hükûmeti denilen ucube sistemin yolun sonuna geldiğini, en geç 2023 yılında, otoriter bir düzenden yeniden ve daha güçlü bir demokrasi rotasına geçme şansının önümüzde durduğunu gösteriyor.

"Bu gidişle pek çok üniversite ve devlet hastanesinde ameliyat yapılamayacak"

Medikalciler, devlet ve üniversite hastanelerinden yaklaşık 2 yıldır 6 milyar liralık alacaklarını tahsil edemediler. Geçen yıl firmalardan yüzde 25 oranında alacaklarından feragat isteyen iktidar, firmalar kabul etmeyince kararnameyle kabul etmeye zorladı. Firmalar kepenk indirmedi ama fiili olarak batmış durumda. Acaba Sağlık Bakanı, makamının hemen arkasındaki şehir hastanesinde kalça protez ameliyatları yapılamadığından haberdar mı? Bu gidişle pek çok üniversite ve devlet hastanesinde ameliyat yapılamayacak. Ameliyat ipliği bulunamayacak ve kalp pili bile takılamayacak. Üretim olmadığı ve ham madde alınamadığı için büyük bir halk sağlığı sorunu yaşanacak. Medikal sektöründeki işletmelerin sokağa taşan isyanına iktidar daha fazla sessiz kalmamalıdır.

"Hukukun üstünlüğünü yok ettiniz"

Sayın Cumhurbaşkanı ‘Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine giderek süratle kaldıracağız', ‘Kira artışlarında suiistimal varsa bunun sorumlularını bakan arkadaşlarım yakın takibe alacak ve bu zulmün önüne geçeceğiz' diyor. Siz, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte hukukun üstünlüğünü yok ettiniz. Müdahaleci zihniyeti yaydınız. Merkez Bankası'nı çökertip enflasyonu hortlattınız. Vizyonsuz iktidar anlayışınızla, gıda fiyatlarındaki artışa sadece polisiye tedbirlerle müdahale ediyorsunuz. Girdi maliyetleri ve kur gibi faktörleri daha da kötüleştiriyorsunuz."