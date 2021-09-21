DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na silahlı saldırı

İlçe Başkanı Karabalık: Milletin iradesi kurşunlandı

Parti binasının kurşunlanması ile ilgili açıklama yapan Arnavutköy DEVA Partisi İlçe Başkanı Fatih Karabalık, "Şu anda emniyet ekiplerimiz burada kimliği belirsiz kişiler tarafından milletin iradesine ilçe binamıza silahlı saldırı gerçekleşti. Özellikle Arnavutköy’de bu tarz olaylar ile karşı karşıya geleceğimizi ummuyorduk. Genel olarak baktığımızda Türkiye’de herkesin belinde bir silah var bugün burada bir yaralımız yok sadece mal kaybı var camlarımız kırıldı. Biz şu anda Deva ailesi olarak sükûnetimizi koruyacağız genel merkezimiz ve il merkezimize bilgi verdik. Kamera kayıtlarını incelediğimiz zaman malum kişiler tarafından bir aracın park edildiğini bir kişini içeriden çıkarak partimizi hedef alarak kurşunlama yaptığını görebiliyoruz. Bizde avukatlarımız ve merkezimizden haber bekliyoruz, olay şu anda çok sıcak" dedi.