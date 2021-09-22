DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri yakalandı

İstanbul Valiliği, DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlediği değerlendirilen T.T. ve D.K. aslı şüphelilerin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden birinin 39, diğerinin 5 ayrı suçtan kayıtları bulunduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Arnavutköy ilçemiz Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi'nde yer alan alt katında bir işyeri, üst katında Deva Partisi İlçe Teşkilatı'nın bulunduğu binaya 21 Eylül 2021 Salı günü gece saatlerinde gerçekleştirilen silahla ateş edilmesi olayının failleri olduğu değerlendirilen (T.T) ve (D.K) adlı şüpheli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır.

Şüpheli (T.T)'nin (39) ayrı suçtan, şüpheli (D.K)'nın da (5) ayrı suçtan kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir."