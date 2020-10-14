DEVA Partisi: Anayasayı ve kanunu tanımayan hakimler, disiplin suçu işlemektedir

Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' ve 'yeniden yargılama' kararına ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'yeniden yargılamaya yer olmadığı' kararını eleştiren DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, "Anayasayı ve kanunu tanımayan hakimler, disiplin suçu işlemektedir" dedi.

İktidarı ve HSK'yı meşruiyet kaynakları olan anayasaya sahip çıkmaya davet eden Yeneroğlu, AYM kararını yerel mahkemenin tanımamasını "anayasal kriz" olarak yorumladı.

Yeneroğlu Anayasa'nın 153. maddesine atıf yaparak "Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve tüm şahısları bağlar" diye konuştu.

Mustafa Yeneroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Türkiye, ciddi bir anayasal krizin içinden geçmektedir. Anayasa'nın 153. maddesine göre; Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve tüm şahısları bağlar. Ancak yargının en üst derecesi olan ve kararları Anayasa ve kanunlar gereği bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi’nin kararları, yerel mahkemelerce tanınmamaktadır.

Yerel mahkeme yürütmeden aldığı cesaretle, Anayasa’nın açık hükmünü yok sayarak, Anayasal düzeni takmadığını ilan etmektedir. Anayasa’yı ve kanunu tanımayan hakimler, disiplin suçu işlemektedir.

İktidarı, tüm kuvvetlerin meşruiyetinin yegane kaynağı olan Anayasal düzene kayıtsız şartsız sahip çıkmaya davet ediyoruz.

HSK’yı ise Anayasa ve HSK Kanunu gereğince “hakim ve savcıların görevlerini kanun ve diğer mevzuata uygun yapıp yapmadıklarını denetleme” görevini yerine getirmeye davet ediyoruz. HSK, AYM kararını tanımayan hakimler hakkında acilen inceleme başlatmalıdır. Anayasa’nın, kanunların ve Anayasal düzenin göz ardı edilmesinin hesabı şeffaf bir şekilde sorulmalıdır."