DEVA Partili Yeneroğlu: 'Yasama Bayramı’ olması gereken 23 Nisan buruk geçmektedir

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu sene yasakların gölgesinde olmasını eleştirerek; "Yasama Bayramı’ olması gereken 23 Nisan buruk geçmektedir" dedi.

Yeneroğlu'na 23 Nisan dolayısıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısı DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen ve Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu da eşlik etti. Yeneroğlu, "Türkiye, bugün herkesi tehdit eden baskıcı otoriter bir anlayış ile yönetilmeye çalışılmaktadır. Ancak ülkemizde olup bitenleri kabullenmiyoruz” dedi.

Yeneroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkemizde olup bitenleri kabullenemiyoruz"

Bundan 101 yıl önce Birinci Meclis, milli iradeyi temsil edebilmek ve ülkenin istikbalini bizzat belirleyebilmek için Anadolu’nun dört bir yanından gelen farklı görüşlerin, bir arada omuz omuza verdiği benzersiz bir mücadelenin çıkış noktasıdır. Oysa 101 yıl sonra tarihten hiç ders almamış gibi bugün TBMM’de; demokratik tartışma adabı, çok sesliliğe saygı ve millete karşı sorumluluk bilinci tamamen yok sayılmaktadır. Türkiye, bugün herkesi tehdit eden baskıcı otoriter bir anlayış ile yönetilmeye çalışılmaktadır. Ancak ülkemizde olup bitenleri kabullenmiyoruz.

"Artık dönülmez bir yoldadır"

Bir tarafta olağanlaşan kötülük, yozlaşma, adaletsizlikler, adam kayırma, yolsuzluk. Diğer tarafta geçinemediği için çaresiz bir şekilde intihar eden vatandaşlarımız var. İşte bu yüzden ‘Yasama Bayramı’ olması gereken 23 Nisan buruk geçmektedir. Çocuklarımızın bayramı diyoruz, fakat çocuklarımızın bayram edebileceği bir ülke değil, terk edip kaçmak istedikleri bir ülke haline geldik. Maalesef egemenlik milletin değil, tek bir kişinin saltanatına dönmüş vaziyettedir. Yüce Meclis’i işlevsiz ve itibarsız bir hale getiren iktidar, kurduğu düzen ile hukuk devletinden ve demokrasinin temel değerlerinden kesin bir şekilde uzaklaşmıştır. Artık dönülmez bir yoldadır."

Ergen: Eğitim ilk önceliğimiz olmalıydı

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen de “Dijital dünyanın nimetlerinden faydalanan, ama odak yeteneğini kaybetmemiş öğrenciler ilk hedefimiz olmalı. Bugün görüyoruz ki eğitim noktasında ne pandemi öncesinde hazırdık ve hazırlanma ihtiyacındaydık ne de pandemi sürecinde eğitimi öne çıkaran bir tutum sergileyebildik. Eğitim ilk önceliğimiz olmalıydı” dedi.

Şanlıoğlu: Mutlu çocuklar ülkelerini mutlu edebilir

Eğitimdeki sorunlara dikkat çeken Doğa Şanlıoğlu ise "Ancak mutlu çocuklar ülkelerini de mutlu edebilirler" dedi. (ANKA)