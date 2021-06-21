DEVA Partili Yeneroğlu: Polislerin orantısız güç kullanımı, muhakkak ki İçişleri Bakanı’nın şiddete teşvik eden söylem

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, polisin orantısız güç kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen Birol Yıldırım hakkında yaptığı açıklamada, "Polislerin orantısız güç kullanımı, muhakkak ki İçişleri Bakanı’nın şiddete teşvik eden söylem ve uygulamalarının doğal bir sonucudur" dedi.

Özel bir güvenlik şirketinde amir olarak çalışan 42 yaşındaki Birol Yıldırım, 6 Haziran 2021 tarihinde, gözaltına alınan mesai arkadaşını görmek için gittiği İstanbul Esenyurt ilçesi Merkez Polis Karakolu’nda şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Birol Yıldırım’ın ters kelepçeli olarak 25 dakika boyunca polisler tarafından dövüldüğü iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında tanık olarak beyanda bulunan Birol Yıldırım’ın mesai arkadaşının oğlu, “babası ile birlikte kendilerinin de polisler tarafından dövüldüğünü, muayene olmaksızın “darp yoktur” raporu düzenlendiğini, Birol Yıldırım’ın da ters kelepçeli olarak 25 dakika boyunca polisler tarafından dövüldüğünü, Birol Yıldırım’ın “Şekerim var, kalp hastalığım var.” demesine rağmen polislerin dövmeye devam ettiğini, dövüldüğü sırada yere düştüğünü” beyan etti. Birol Yıldırım’ın mesai arkadaşı da aynı doğrultuda beyanlarda bulunmuş, karakola gelen sağlık ekibinin de hemen içeri alınmadığını ve bir süre bekletildiğini belirtmiştir.

Olay sonrası İstanbul Valiliği, Birol Yıldırım’ın nefes darlığı nedeniyle karakolda beklediği esnada hayatını kaybettiğini açıkladı.

"İşkence ve kötü muamele yasağına sıfır tolerans"

DEVA Partili Yeneroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Polislerin orantısız güç kullanımı, muhakkak ki İçişleri Bakanı’nın şiddete teşvik eden söylem ve uygulamalarının doğal bir sonucudur" dedi. Polislerin orantısız güç kullanımın arttığını belirten Yeneroğlu, "Bu minvalde, artan orantısız güç kullanımının önüne geçilmesi hem cezai hem de idari süreçlerin etkin ve hızlı bir şekilde işletilmesi gerekmekte, benimsenen cezasızlık politikasına son verilerek işkence ve kötü muamele yasağına sıfır tolerans politikasına derhal dönülmelidir" dedi.