DEVA Partili Yeneroğlu, özel harekâtın tatbikat alanında ölü bulunan Muharrem Aksem'i TBMM gündemine taşıdı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Şanlıurfa’da 16 yaşındaki Muharrem Aksem'in özel harekât polislerinin tatbikat alanında ölü bulunmasını Meclis gündemine taşıdı.

Mustafa Yeneroğlu, Muharrem Aksan’ın cansız bedenin Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Çalışkan köyü yakınlarında özel harekât polislerinin tatbikat yaptığı bölgede bulunmasına ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Yeneroğlu, soru önergesinde, “Atış taliminin yapıldığı alanın 2 bin 400 dönümlük bir alan olduğu ve bu atış taliminin yapıldığı alanın sınırının çevre köylere olan uzaklığının 500 metre civarında olduğu tarafımıza iletilmiştir. Köylüler tarafından olaydan önce defalarca jandarmaya şikâyette bulunulduğu ve bölgede önlem alınmadan atış yapıldığı söylenilmesine rağmen önlem alınmadan tatbikatlar yapılmaya devam edilmiştir. Yine atış talimi yapılan alanda herhangi bir önlem alınmadığı gibi köylülere atış yapılacağı zamanlarda bu konuda herhangi bir bilgilendirme de yapılmamaktadır” dedi.

"Görgü şahitlerine göre saat 18:00’e kadar atış talimi yapıldı"

Soru önergesinde “Görgü şahitlerinden alınan bilgiler dahilinde; saat 18:00’e kadar atış talimi yapıldığı ve seslerin geldiği tarafımıza iletilmiş olmasına rağmen Şanlıurfa Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre saat 15:08’de tatbikat sonlandırılmıştır” diyen Yeneroğlu, Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“Atış talimi ve tatbikatlar sırasında hangi silahlar kullanılmaktadır? Bu olaydan önce köylüler tarafından atış talimi ve tatbikatların köylerine çok yakın bir mevkide yapılması nedeniyle atış talimi ve tatbikatlar için başka bir yerin tercih edilmesi veya gerekli önlemlerin alınması için valiliğe, emniyet müdürlüğüne veya jandarma komutanlığına başvuruda bulunulmuş mudur? Ağır teçhizatlar ve patlayıcı madde kullanılmakta mıdır? Valilik açıklamasına göre; olay günü tatbikat 15:08’de sonlandırılmış, müteveffa ise 17:30’da cep telefonu ile bir görüşme yapmıştır. Bu bilgilerin doğruluğunu ortaya koyan dayanaklar nelerdir ve müteveffanın iletişim bilgileri nasıl edinilmiştir.” (ANKA)