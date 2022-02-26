DEVA Partili Yeneroğlu'ndan Türkiye'nin çekimser oyuna tepki: Bu utanç verici tutum mu samimiyet örneği?

DEVA Partili Yeneroğlu, Türkiye'nin, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması oylamasında çekimser kalmasını "Cumhurbaşkanı bir taraftan 'Batı sadece nasihat çekiyor' ve kararlı duruş sergilemiyorlar derken, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması oylamasında 44 ülke kabul oyu kullanırken Türkiye maalesef çekimser kaldı. Bu utanç verici tutum mu samimiyet örneği?" sözleriyle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün NATO'yu, Rusya'ya karşı net bir tavır almaya davet etmiş ve "Batı sadece nasihat çekiyor" diyerek batı ülkelerinin, Rusya'nın Ukrayna işgali konusundaki tutumunu da eleştirmişti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise, bu açıklamayı samimiyetsiz bulduğunu çünkü Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması oylamasında Türkiye, çekimser oy kullandığını ifade etti.

Yeneroğlu'nun ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Bu utanç verici tutum mu samimiyet örneği?"

"Cumhurbaşkanı bir taraftan 'Batı sadece nasihat çekiyor' ve kararlı duruş sergilemiyorlar derken, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması oylamasında 44 ülke kabul oyu kullanırken Türkiye maalesef çekimser kaldı.

Bu utanç verici tutum mu samimiyet örneği?"