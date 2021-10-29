DEVA Partili Yeneroğlu'ndan 'Kürdistan' gözaltısına tepki: Tam bir akıl tutulması

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cemil Taşkesen adlı esnafı gözaltına almasına tepki göstererek yaşanan olayın bir "Akıl tutulması" olduğunu söyledi.

Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siirt'te bir esnafın Kürdistan tanımını kullanması sebebiyle hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma açılıp gözaltına alınması tam bir akıl tutulmasıdır. Bir savcının siyasi iklime göre suç uydurup hukuku araçsallaştırması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan kişi gözaltına alınmış ve sonrasında serbest bırakılmıştı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.