DEVA Partili Yeneroğlu'ndan Çavuşoğlu'na: Nadir Salifov'un Türkiye'ye girişi yasaklanmışsa ne şekilde giriş yapmıştır?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, öldürülen suç örgütü lideri Nadir Salifov'un Türkiye’ye girişini Meclis gündemine taşıdı. Yeneroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde, "Nadir Salifov’un Türkiye’ye girişi yasaklanmışsa bu kişi ne şekilde, hangi gerekçeyle ve hangi sınır kapısından Türkiye’ye giriş yapmıştır?" diye sordu.

Yeneroğlu, Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov'un Türkiye'ye girişi ve Antalya'da öldürülmesini hakkında, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

"Türkiye'ye girişi yasaklanmışsa ne şekilde giriş yapmıştır?"

Yeneroğlu'nun önergesinin gerekçesi şöyle:

“Azeri Suç örgütü lideri Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov 7 Ekim 2018 tarihinde gözaltına alınmış ve Azerbaycan’da hakkında yakalama kararı bulunduğu için 2018 yılında Türkiye’den ihraç kararı (deport) alınarak ihraç edilmiştir. Ancak daha sonra bu kişi tekrar Türkiye’ye girmiş ve 20.08.2020 tarihinde Antalya’da öldürülmüştür.”

İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na şu soruları sordu: