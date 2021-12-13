DEVA Partili Yeneroğlu'ndan Bakan Nebati'ye: İflasın itirafı ama ne dediğinin farkında bile değil!

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin; ama ben bu iş düzelmezse eğer 1000 çalışanımla beraber bütün varlığımı kaybederim, bunu göze alır mıyım?" açıklamasını eleştirdi.

Yeneroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "En fazla neyini kaybedersin?' Korkunç bir pervasızlık ve vicdansızlık! İflasın itirafı ama ne dediğinin farkında bile değil! Millet yoksulluktan kıvranıyor, ülkeyi koşar adımlarla büyük bir bunalıma itiyorlar ama ilk aklına gelen kendi malı, mülkü." ifadesini kullandı.

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