DEVA Partili Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Soylu'ya sordu: Yeşiller Partisi’nin tüzel kişilik kazanması neden engelleniyor?

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM’ye verdiği soru önergesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Yeşiller Partisi’nin durumunu sordu: "Partinin tüzel kişilik kazanması hangi gerekçelerle engellenmektedir?"
DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 11 ay önce İçişleri Bakanlığı’na kuruluş başvurusu yapan Yeşiller Partisi’ne niçin olumlu dönüş yapılmadığını Meclis’in gündemine taşıdı.
Yeneroğlu, Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları sordu:
- 1- Yeşiller Partisi, 21.09.2020 tarihinde gerekli belgeleri ile İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunmuş mudur?
- 2- Parti kuruluş bildirisinin alındığı anda verilmesi gereken ‘alındı belgesi’nin Yeşiller Partisi’ne verilmediği iddiası doğru mudur?
- 3- Bildirim anında verilmesi gereken ‘alındı belgesi’ Yeşiller Partisi’nin kuruluş bildirimini yaptığı tarih üzerinden 11 ay geçmiş olmasına rağmen kendilerine verilmemişse neden verilmemiştir ve partinin tüzel kişilik kazanması hangi gerekçelerle engellenmektedir?