DEVA Partili Yeneroğlu, Bakan Soylu'ya sordu: İzmir Limanı’na giden 4,9 tonluk kokainin yakalandığı haberi üzerine soruşturma açıldı mı?

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kolombiya’da yakalanan, İzmir Limanı’na getirileceği iddia edilen 4,9 tonluk kokain haberlerine ilişkin olarak soruşturma başlatıp başlatılmadığını sordu.

Yeneroğlu, Bakan Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulayı yöneltti:

1- Kolombiya’da 9 Haziran 2020’de, Türkiye’ye, İzmir Limanı’na giden 4.9 tonluk kokainin yakalandığı haberi üzerine, söz konusu olayla ilgili Türkiye’de herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa; soruşturma şu an hangi aşamadadır ve kokainin Türkiye’deki alıcısı tespit edilebilmiş midir? Tespit edildiyse kamuoyu bu konuda ne zaman bilgilendirilecektir? Herhangi bir soruşturma başlatılmadıysa, neden başlatılmamıştır?

2- Panama‘da son durağı Mersin olan gemide 616 paket kokain yakalandığı haberleri üzerine, bu olayla ilgili Türkiye’de herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa, soruşturma şu an hangi aşamadadır? Kokainin Türkiye’deki alıcısı tespit edilebilmiş midir? Başlatılmadıysa, neden başlatılmamıştır?

3- Ülkemizden Meksika’daki Sinaloa Karteli’ne selam gönderilen bir kısım videoların ve Sinaloa Karteli’nden de Türkiye’deki bazı gruplara selam gönderildiği ve Türkçe şarkılarında dinlendiği videoların haber kaynaklarında yer alması üzerine, söz konusu videolarla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa, soruşturma şu an hangi aşamadadır? Başlatılmadıysa, söz konusu videolarla ilgili soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz? Uyuşturucu ticareti yapan Sinaloa Karteli ile Türkiye’deki bazı grupların işbirliği yapıp yapmadığı soruşturulmuş mudur?

4- Virginia Doğu Bölgesi Mahkemesi’nde 1:15MJ371 numaralı dava dosyasında uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edilen ve KKTC’de yaşayan Halil Falyalı hakkında soruşturma yapılmakta mıdır? Ülkemizde, cezai soruşturma ve kovuşturmaya konu dosyası var mıdır? Varsa söz konusu dosyalarda isnat edilen suçlar nelerdir? Mevcut dosyaları şu an hangi aşamadadır? Hakkında yakalama kararı veya kesinleşmiş mahkeme kararı var mıdır?

Ne olmuştu?

Kolombiya’da bir gemide 4 ton 900 kilo kokain yakalanmıştı ve Kolombiya İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre bu 5 tona yakın kokainin Türkiye’ye gittiği açıklanmıştı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker de 3. videosunda Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderilecek 4 ton 900 kilo kokainin Mehmet Ağar vasıtasıyla Türkiye’ye sokulduğunuı, ancak bu transferin Kolombiya’da yapılan bir operasyonla engellendiğini iddia etmişti.