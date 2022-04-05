Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yargının kurucu unsur olan savunma mesleğinin sistematik olarak itibarsızlaştırılmaya ve yargı sisteminde etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını belirtti.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Avukatlık mesleği, yargının üç temel unsurundan biri olarak adalete erişim, temel hak ve hürriyetlerin korunması ve hukuk düzeninin tesisi bakımından hayati öneme sahiptir. Ancak bu sene de avukatlık mesleğinin öneminin görmezden gelindiği ve mesleğe ilişkin sorunların giderilmediği bir dönemde 5 Nisan Avukatlar Günü’nü karşılamaktayız” diye belirtti.

“Yargıya güvenin ortadan kalktığı, yargılamanın adaletin sağlanması amacına hizmet etmediği ve verilecek hükmün daha başından muktedir lehine kurgulandığı bu dönemde; boyunduruk altına alınamayan, baskı ve tehdit ile sindirilemeyen, mesleklerini hakkıyla icra etmeye çalışan avukatlar, çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakılmakta" ifadelerini kullanan Yeneroğlu, avukatların, sistematik olarak itibarsızlaştırılmaya ve yargı sisteminde etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını söyledi.

Çoklu baro sisteminin avukatlar arasında ayrımcı uygulamalara neden olduğunu ve hukuk devleti ilkesini zedelediğini söyleyen Yeneroğlu, şöyle devam etti:

"Avukatlar, mesleki faaliyetleri nedeniyle yargılanıyor, saldırıya uğruyor"

"Avukatlar, mesleki görevlerini yerine getirirken müvekkilleriyle ilişkilendirilerek müvekkillerinin suçlandığı aynı veya benzer suçlar nedeniyle ve esasen avukatlık faaliyetlerinden dolayı yargılanmakta, tutuklanmakta ve ceza yaptırımlarına maruz bırakılmaktadır. Öte yandan, avukatların karşılaştığı önemli sorunlardan bir diğeri de mesleklerini icra ederken sistematik olarak sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakılmalarıdır. Kamuoyuna da yansıdığı üzere, avukatlara yönelik bir kısmı ölümle sonuçlanmış şiddet vakalarına rağmen avukatların güvenliğini sağlayacak herhangi bir düzenleme hala yapılmamıştır.

Avukatların adliye girişlerinde hiçbir hukuki ve yasal dayanağı olmaksızın keyfi bir biçimde duyarlı kapı ve x-ray uygulamalarına maruz bırakılmaları, mahkeme kalemlerine girişlerde turnikelerden geçirilmeleri, özel yetkili mahkeme koridorlarına ancak güvenliklerden izin alarak girebilmeleri, soruşturma ve dava dosyalarını incelemelerinin muhtelif bahanelerle engellenmesi ya da savcı/hakimin onayına bağlanması, vekalet olmadan dosyayı incelemelerinin engellenmesi, keyfi nedenlerle duruşmalara alınmamaları, duruşmalardan çıkarılmaları, söz haklarının sınırlanması gibi hukuka aykırı yerleşik uygulamalar, avukatlık mesleğinin gereği gibi sürdürülmesini ve dolayısıyla yargı bağımsızlığının ve adaletin tesis edilmesini zorlaştırmıştır.”

"Yargının kurucu unsur olan avukatlar kaderine terkedildi"

"Yargının kurucu unsurlarından biri olarak bir kamu hizmeti icra etmelerine rağmen avukatlar, ekonomik açıdan da kendi kaderlerine terk edilmişlerdir. Pandemi süreciyle ciddi boyutlara ulaşan bu kriz hali, enflasyondaki artışla birlikte birçok avukatın intihar etmesine neden olmuştur. 2021 Ekim ayı enflasyon verileriyle hazırlanmış olan 2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin avukatların zorunlu giderlerini ve sürdürülebilir çalışma maliyetlerini karşılayamadığı, avukatlık mesleğine yaraşır ve meslek onuruna uygun bir hayat standardı sağlayamadığı ortadadır. Pandemi sürecinde de herhangi bir ekonomik destek görmeyen, kirasını ödeyemeyen avukatlar için bakanlıkların acilen ekonomik önlemler alması gerekmektedir. KDV oranları indirilmeli, SGK prim ve vergi mükellefiyetleri hafifletilmeli, genç avukatlar için vergi/prim muafiyetleri genişletilmeli, Adli Yardım ve CMK ödenekleri Asgari Ücret Tarifesi’ne çekilmeli; CMK, Adli Yardım ödeneklerinin ve beraat vekalet ücretlerinin geciktirilmeksizin acilen ödenmesi sağlanmalıdır."