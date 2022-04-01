DEVA Partili Yeneroğlu, Adana'ya gelen çöpleri sordu: Kaç ton zehirli atık ithal edildi?

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İngiltere'den Türkiye'ye 'ihraç' edilen atıklar hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Yeneroğlu, "Atıkların toplanıp yasadışı işlemlere maruz kaldığı bölgelerde vatandaşlarımızın sağlığı tehlikededir" dedi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Londra’dan Adana’ya getirilen, GPS cihazı ile takip edilen TESCO süpermarketlere ait çöpler ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Yeneroğlu’nun TBMM’ye sunduğu soru önergesinde "Başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesinin atıklarının büyük kısmının son yıllarda Türkiye’ye getirildiği ve bu atık ithalatının çok hızlı bir artış gösterdiği bilinmektedir. Ülkemize yurtdışından giren atıklar, ulusal ve uluslararası medyada yer bulmaktadır. Çeşitli araştırma ve medya kuruluşları, ithal edilen atıkların Adana, İzmir ve İstanbul gibi illerimizde toplandığını, geri dönüştürülmediği ve bu ithal atıklara yasadışı işlemler uygulandığını iddia etmektedir. Ayrıca son günlerde Londra'dan Adana'ya getirilen, GPS cihazı ile takip ettiği TESCO süpermarketlere ait çöplerin hikayesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştır" dedi.

"Yasadışı işlemler"

Ülkenin çeşitli bölgelerine gerçekleştirilen atık ithalatının ne yoğunlukta olduğunun, içeriği ve bu atıkların saflık seviyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 16 Temmuz 2021 tarihli ‘Atık İthalatı İşlemleri’ konulu genelgesine uygun olup olmadığının bilinmediğini belirten Yeneroğlu, "Atıkların toplanıp yasadışı işlemlere maruz kaldığı bölgelerde çevresel bir felakete yol açması ve vatandaşlarımızın muhtelif sağlık sorunlarına maruz kalması tehlikesi söz konusudur" ifadelerini kullandı.

"Kaç ton kirli ve zehirli atık Türkiye’ye ithal edilmiştir?"

Yeneroğlu, Kurum’a şu soruları sordu:

1- İthal edilen atıklarda denetim nasıl yapılmaktadır?

2- Denetimler yapılıyorsa şeffaflık ilkesine göre denetim sonuçları nerede paylaşılmaktadır?

3- Kaç ton kirli ve zehirli atık Türkiye’ye ithal edilmiştir? Bu atıkların içeriği, insan sağlığına etkileri ve sağlık sistemine getirdiği yük bilinmekte midir?

4- Kirlilik tespit edilen atıklar hakkında ne tür bir bertaraf işlemi yapılmaktadır?

5- Başta Adana, İzmir ve İstanbul olmak üzere, yurtdışından gelen atıkların toplandığı bölgelerdeki firmaların faaliyetleri hakkında bir denetim yapılacak mıdır?

6-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Adana’daki İngiliz süpermarketi TESCO’ya ait atıklar ile ilgili yaptığı açıklamada; Adana’da 11 noktada toprak numunelerinin alınıp analiz edildiği, çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratacak herhangi bir parametre tespit edilmediği ifade edilmiştir. Bakanlığın numune aldığı bu 11 nokta neresidir ve ne analizi yapılmıştır?”