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DEVA Partili Yeneroğlu: 18 yaşından küçük çocuğu olan kadın mahkumların cezası ertelensin

“Türkiye'de kadın tutukluluğu ve mahkumiyeti rekor kırmıştır”

15 Ekim 2021 00:20

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, 18 yaşından küçük çocuğu olan kadın mahkumlarla ilgili bir yasa önerisinde bulundu. Bu durumun çocukların psikolojilerinde ağır tahribat yarattığını vurgulayan Yeneroğlu, "18 yaşından küçük çocuğu olan kadın mahkumların cezası ertelensin" dedi.

Tutukluluk tedbirinin keyfi olarak uygulanması ve ceza infaz rejiminde çocuklu kadınların durumu için istisnai hüküm öngörülmemiş olması nedeniyle binlerce çocuğun cezaevinde bulunan annesinden veya anne-babanın cezaevinde olmasından dolayı her ikisinden uzakta büyüdüklerini ifade eden DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu şu açıklamaları yaptı:

“Türkiye'de kadın tutukluluğu ve mahkumiyeti rekor kırmıştır”

“Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre ceza ve tevkifevlerinde yaklaşık 12.000 kadın, hükümlü veya tutuklu sıfatıyla bulunmaktadır. Adil yargılanma hakkına aykırı yargılamalar ve kanuni şartları oluşmadan verilen tutuklama kararları nedeniyle ceza ve tevkifevlerinin kapasiteleri zaten sınırlarına dayanmıştı. Bunun üzerine özellikle darbe teşebbüsünden sonra birçok insanın haksız yere ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklanmaları ve mahkûm edilmeleri nedeniyle Türkiye’de kadın tutukluluğu ve mahkumiyeti rekor kırmıştır.”

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