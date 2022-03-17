DEVA Partili Şahin: Yeni bir ittifak olacaksa da yine 6'lı masada karar verilir

Değişikliğin bu haliyle yasalaşması halinde ise, ittifak içinde yer alacak ancak ülke barajını altında kalabilecek partilerin tercihlerinin ne yönde olacağı ise tartışma konusu oldu.

Yapılan değişiklik teklifinin iktidarın kendi koltuğunu korumak için olduğunu ve artık AKP ve MHP'den ülke yararına bir yasa teklifi beklemediklerini ifade eden DEVA Partisi Seçim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Hangi değişiklik yapılırsa yapılsın ama sandık bir an önce milletin önüne getirilsin. Sandık gelsin ki bi bu iktidara son verelim" dedi.

"Tek başına irade kullanmak doğru olmaz"

Cem TV'de Atakan Sönmez ve CHP 4. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz'ün birlikte hazırlayıp sundukları "Not Defteri" programına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin, “Seçim Yasası'nda yapılacak değişiklik, partinizin ittifak konusundaki tercihlerinde bir değişikliğe neden olur mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Güçlendirilmiş Parlamanter Sistem özelinde bu yapının içerisinde yer aldık. Bundan sonraki süreçte de geçiş süreci ve olası bir ittifaklar ilkeler v değerler noktasında bir mutabakata varılması halinde bu 6 siyasi parti ile ortak bir cumhurbaşkanı adayı ve ortak bir seçim stratejisi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sonlandırarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi bu ülkeye kazandırmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte tek başına bir irade kullanmanız doğru olmaz. Masaya biz bu bilinçle oturduk. Bundan sonraki hareket çerçevemiz de o masadaki muhataplarımızla istişare ederek bir süreç yürütmek istiyoruz. Bu süreçte muhataplarımızla tam manasıyla uyuşamayız, o taktirde bir seçim kararı alındığında oturur o gün değerlendiririz. Ama bugün itibariyle ne ittifak gibi bir değerlendirmeye tabi tutarız, ne de cumhurbaşkanı adayının bugünden belirlenmesine dair ön almaya çalışırız. DEVA Partisi'nin böyle bir gayesi yok. Biz bu ülkede, güçlü, demokratik özgürlükçü, adil bir sistemi inşa etmek için yan yana gelmiş bu 6 siyasi partinin vereceği ortak karara saygılıyız."

"Mutlaka Anayasa Mahkemesi'ne götürülmeli"

Seçim Kanunu'nda yapılması teklif edilen değişiklikle Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından muaf tutulmasının Anayasa'ya aykırılık teşkil edip etmeyeceği yönündeki soruya da yanıt veren İdris Şahin, bu maddenin kesinlikle Anayasa'ya aykırı olduğunu ve DEVA Partisi olarak ana muhalefet partisinin değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi gerektiği yönünde görüş belirttiklerini ve kendilerinin de bu konuda her türlü hukuki desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

“Zamanında uyarılara kulak tıkadık"

Cumhurbaşkanlığı seçim yasasının değiştirildiği 2012 yılında Meclis Anayasa Komisyonu'nda kendisinin de AK Parti'yi temsilen görev aldığını hatırlatan İdris Şahin, dönemin Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun daha sonra karşılaştıkları bir dönemde aralarında geçen diyalogu da anlattı.

Kendisinin Kuzu'ya “Hocam başkanlık sistemi diye tutturdun, bütün yetkileri bir adama teslim ettin. Bu muydu senin istediğin başkanlık sistemi?” dediğini aktaran Şahin, Kuzu'nun ise kendisine, "Ah İdris'im sorma” dediğini söyledi.

“Ah demekle bu işler olmuyor” diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O komisyon zamanında Sayın Ali Özgündüz de bir çok konuda bizi uyardı komisyonlarda. Ama biz o gün iktidar mensupları olarak o uyarıların bir kısmına kulak tıkadık. İşimize de gelmedi belki o günkü şartlarda. Bugün özeleştiri yapıyoruz. ‘Keşke dinleseymişiz' diyoruz. Bu ülkede gerçek anlamda bir demokratik hukuk devleti istiyorsanız, olmazsa olmazı muhalefet ve hür basın. Onların eleştirilerine karşıtlık olarak değerlendirmeyip dikkate almak gerekiyormuş"

Bugünkü AK Parti milletvekillerine de seslenen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, geçmiş hatalardan ders çıkartarak başka yanlışlara sebebiyet vermemeleri gerektiğini söyledi.