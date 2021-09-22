DEVA Partili Sadullah Ergin: Öğrencilerin konaklama masraflarına doğrudan katkıların sağlanması lazım

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin olarak “Öğrencilerin ve ailelerinin çaresizliği karşısında merkezi idarenin tedbirler geliştirmesi lazım. Öğrenci velilerine, okul masraflarına, yurt masraflarına, konaklama masraflarına bir an önce doğrudan katkıların sağlanması lazım” sözleri ile değerlendirdi.

Ergin, barınma sorununa ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye’de yeni eğitim öğretim yılı açıldı. Ama dertler, sorunlar öğrencilerimizin ve ailelerinin yakasını bırakmıyor maalesef. Özellikle yükseköğretimdeki öğrencilerimizin yurt sorunu, hat safhaya çıkmış durumda. İnşaat maliyetlerinin de anormal yükselmesi sebebiyle hem kiralarda hem özel öğrenci yurtlarındaki fiyatlarda önemli artışlar oldu.

Bu öğrencilerin ve ailelerinin çaresizliği karşısında merkezi idarenin tedbirler geliştirmesi lazım. Öğrenci velilerine, okul masraflarına, yurt masraflarına, konaklama masraflarına bir an önce doğrudan katkıların sağlanması lazım. Bu noktada biz de mevcut merkezi hükümeti göreve davet ediyoruz.” (ANKA)