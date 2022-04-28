DEVA Partili İdris Şahin'den seçim iddiası: Seçimi Kasım ayında yapabilirler

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, iktidarın topluma 'yalancı bir bahar yaşatarak' kasım ayında seçime girme planı içerisinde olduğunu iddia etti.

KRT TV'deki Olağan İşler programında erken seçim tartışmasına dair kritik açıklamalarda bulunan Şahin, "Şu an itibariyle CHP, her ne kadar seçim yasasında dört maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş olsa da, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir karar alarak bir an önce adalet komisyonları aracılığıyla il ve ilçe seçim kurullarının oluşturulmasına dair kararını illere gönderdi.



Ve hemen ardından bayram sonu, çok hızlı bir şekilde, 3 ay içerisinde bu kurulları oluşturacak. Ve olası bir seçimi Kasım ayında yapabilirler. Kasımda bir seçim bizim beklentimiz dahilinde, çünkü iktidarın bu kışı çıkartabilecek bir performansı yok. İktidar şu anda yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.

"Acaba sonbaharda seçime gidebilir miyiz düşüncesi var"

İktidarın, seçime giderken ekonomik temelli bir plan yaptığını belirten Şahin, "Sadece ölüm öncesinde 'acaba güzel bir hayat verebilir miyiz' düşüncesiyle sağdan soldan bir kısım ekonomik destekler bulmaya çalışıyor.



Bugün itibariyle, İsrail'le, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle yapılan görüşmelerin temelinde bir yalancı bahar yaşatmak; yani sonbaharda topuma bir yalancı bahar yaşatarak emekliye, dar gelirliye, sosyal yardıma ihtiyacı olan kesime 12.5 milyar gibi bir bütçe ayırarak 'acaba sonbaharda böyle bir seçime gidebilir miyiz' düşüncesi var" şeklinde konuştu.