DEVA Partili Esen: Bir kadını daha kaybetmeye tahammülümüz yok, İstanbul Sözleşmesi yeniden imzalanmalı

Erkek şiddeti ve artan kadın cinayetlerine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının Danıştay tarafından iptal edilmesini ve İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden imzalanmasını talep etti. Esen, "Bir kadını daha kaybetmeye tahammülümüz yok" dedi.

Erkek şiddeti, tüm birey ve kurumların sorunudur"

Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması'nın verilerini paylaşan Esen, şu açıklamayı yaptı:

“Erkek şiddeti, ülkemizde varlığını artan dozda hissettiren ve mevcut uygulamalarla önlenemeyen önemli bir toplumsal sorun. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) tarafından en son 2014 yılında gerçekleştirilen Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na göre her 10 kadından yaklaşık dördünün fiziksel şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. 2014 yılından bugüne değişen sosyoekonomik şartların bu veriyi olumsuz etkilemesi oldukça kuvvetli bir ihtimaldir. Hak temelli bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde şiddet, kadını ‘eşit olmayan güç ilişkisi’ içinde mağdur eden bir haldedir. Erkek şiddeti, sadece kadının yakınındaki kişilerin değil, toplumdaki diğer tüm birey ve kurumların da sorunu ve sorumluluğudur.

Şiddet sınıf, etnik köken, sosyoekonomik düzey farklılığı olmadan tüm kadınları tehdit etmektedir. Üç gün önce yine bir kadının daha yaşam hakkı elinden alındı. Üstelik bir hukukçu, bir avukat ve koruma kararlarını, 6284 sayılı yasayı da en iyi bilenlerden biri olan genç bir kadını kaybettik. Avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürülmesi tüm toplumu derinden üzdü. Dilara, kamuya açık bir yerde, polislerin olay yerinde olmasına rağmen katledildi. Bu durum ülkemizde kadın cinayetlerinin ne kadar rahat işlenir hale geldiğinin, kadının korunamadığının göstergesidir.”

"Her türlü şiddete karşı toplumsal mücadele seferberliği başlatılmalı"

Esen, açıklamasında DEVA Partisi'nin konuya ilişkin çözüm şu önerileri sıraladı:

"Her türlü şiddete karşı toplumsal mücadele seferberliği başlatılması,

Yasaların etkin şekilde uygulanması, erkek şiddetinde etkili yaptırım ve cezaların verilmesi,

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının Danıştay tarafından iptal edilmesi,

İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden imzalanması,

Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığa son verilmesi,

Kamu görevlilerinin etkili engelleme yollarını kullanmalarının sağlanması, ihmal ve özensizliklerin önüne geçilmesi,

İlgili mülki amirlerin destek eğitimlerle farkındalıklarının artırılması, hızlı ve etkin çözüm üretme kapasitelerinin desteklenmesi.” (ANKA)