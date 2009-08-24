Deva Holding 10 milyon lira kâr etti

Deva Holding, yılın ilk yarısında net satışlarını yüzde 79 artırarak 9 milyon 999 bin 627 lira kar elde etti.

Deva Holding'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 79 oranında artıran Holdingin portföyündeki ürünlerin, bu artıştaki payı yüzde 36'ya ulaşırken, Roche ile yapılan anlaşmayla portföye katılan 16 ürünün, bu artıştaki payı yüzde 43 oldu.

Yılın ilk yarısında Holdingin ''IMS Healthcare'' verilerine göre satışlarda Anti-İnfektif ilaçlar; kutu bazında yüzde 33, lira bazında ise yüzde 41 ile en büyük payı oluşturdu.

Holdingin yılın ilk altı ayında özkaynaklarını yüzde 23 artırdığı, bu artışta, nakit sermaye artırımına gidilerek ödenmiş sermayenin 48 milyon liradan 144 milyon liraya yükseltilmesinin ve dönem karının büyük katkısı oldu.

İMKB'de Deva Holding A.Ş. paylarının bir lotu, yılın ilk yarısında en düşük 2,16 lira, en yüksek de 4,14 liradan işlem gördü. Yılın ilk altı ayında Holding ve grup şirketlerinde toplam 11 milyon 975 bin 815 lira yatırım harcaması yapıldı. Bu harcamaların 7 milyon 51 bin 315 lirası yönetim binası, fabrika, makine, tesisat ve demirbaş yatırımlarına; 4 milyon 924 bin 500 lirası ise Ar-Ge, ruhsatlandırma ve lisans yatırımlarına yönelik gerçekleştirildi.

Açıklamada, Holdingin, mayıs ayında operasyonel maliyetleri düşürmek, yönetim ve denetim koordinasyonunu daha verimli kullanabilmek amacıyla bağlı ortaklıklarından Depa İlaç Aktif Maddeleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş, Detaş Ambalaj ve Kimya Sanayi A.Ş. ve Deva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş.'yi, Carlo Erba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleştirdiği, temmuz ayında yapılan Genel Kurul toplantısında ise Carlo Erba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin unvanının Deva İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirildiği hatırlatıldı.

