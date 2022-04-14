DEVA’dan Şenyaşar ailesine ziyaret: Bu zulüm bitecek

Şenyaşar ailesini Urfa Adliyesi önünde ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcı Mustafa Yeneroğlu, "Bu zulüm bitecek, bu iktidar değişecek" dedi.

Adalet mücadelesini sürdüren Şenyaşar ailesini Urfa Adliyesi önünde ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcı Mustafa Yeneroğlu, "Adalet böyle katlediliyor. Bu zulüm bitecek, bu iktidar değişecek" dedi.

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile katliamdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın Urfa Adliyesi önünde 9 Mart 2021 tarihinde başlattığı Adalet Nöbeti 402’nci gününde devam ediyor. Ferit Şenyaşar, Elazığ Cezaevi'nde kalan kardeşi Fadıl Şenyaşar'ı ziyarete giderken, nöbeti, Emine Şenyaşar ve oğlu Mehmet Şenyaşar Adliye önünde sürdürüyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Adalet Nöbeti’ni, bugün DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile partinin Urfa yöneticileri ziyaret etti. Emine Şenyaşar ve oğlu Mehmet Şenyaşar tarafından karşılanan Yeneroğlu ve beraberindekilere, hastanede yaralı kurtulan Mehmet Şenyaşar, yaşadıklarını anlattı. Anne Emine Şenyaşar da adliye önünde ve hastanede yaşadıklarını anlatarak, tek kişilik hücrede tutulan oğlu Fadıl Şenyaşar'ın serbest bırakılması talebini yineledi.

"Ülke adına gerçekten utanç verici bir tablo ile karşı karşıyayız"

Aileyi dinleyen Yeneroğlu ise, soruşturma dosyasındaki kısıtlılığın kaldırılmaması ve hastanede yaşanan katliamın özellikle gizlenmeye çalışıldığını belirtti. Yeneroğlu, "Adeta devlet gücüyle, kamu gücüyle yargının araçsallaştırılmasıyla nasıl suçluların korunduğu ve ülke adına gerçekten utanç verici bir tablo ile karşı karşıyayız. Tabi aile olarak siz bunu korkunç bir şekilde yaşıyorsunuz" dedi.

"Geç gelen adalet adalet değildir"

Adalet Nöbeti'nin 400 günü geçtiğini belirten Yeneroğlu, “Geç gelen adalet adalet değildir. Bunu elbette hepimiz biliyoruz. Mutlaka bu katliamların hesabı sorulacak. Bunun hesabının sorulmaması mümkün değildir. Bugün sorulur, 3 yıl sonra sorulur, 5 yıl sonra sorulur. Ne kadar gecikirse acı o kadar büyür. Bu mesele artık sizin, Şenyaşar ailesi olarak acınız değil bütün coğrafyanın acısıdır. Kamuoyunun bilmesi açısından belki şunları vurgulamak gerekiyor. Hastanede adeta devletin gözetimi altında korkunç bir katliam gerçekleştiriliyor. Bu katliam bir siyasetçinin ailesi tarafından gerçekleştirildiği için maalesef devlet üzerine gitmiyor. Katliamın hesabını sormuyor ve adaleti tecelli ettirmiyor. Ettirmemek için özel bir çaba sarfediyor. Daha soruşturma dosyası devam ediyor. Ciddi bir takibi yok. Olay üzerinden o kadar zaman geçti olay dosyası soruşturma aşamasını geçmiş değil. Bunun hep birlikte takipçisi olacağız. Mutlaka ve mutlaka geçte olsa adalet tecelli edecek" dedi.

Anne Emine Şenyaşar'ın sürekli maruz kaldığı polis engellemesine ilişkin de konuşan Yeneroğlu, şöyle konuştu:

"Adaleti böyle katlettiler"

"Bu bile ayrıca bir hukuksuzluk. İsteyen istediği yerde toplantısını, gösterisini yapar. Bu katliamı protesto etmek elbette sadece sizin hakkınız ve sorumluluğunuz değil aynı zamanda bütün halkın sorunu. Çünkü adaleti böyle katlettiler. Dolayısıyla burada bu meseleleri kapatmak sizin adalet haykırışınızı dile getirmek yerine size destek vermeleri gerekir."

"Ülkeyi adeta Teksas'a çevirdiler"

Bu zulmün biteceğini belirten Yeneroğlu, "İnşallah bakın bu zulüm bitecek, bu iktidar değişecek. Bunların hepsinden hesabı sonuna kadar sorulacak. Size sormayanlardan hesabını soracağız. Bunun arkasında olacağız. Çünkü bu ülkenin adalet mücadelesinin en korkunç görüntülerinden birisi bu. Eğer Türkiye hukuk devleti ise burada bu katliamı gerçekleştirenler, aynı zamanda bu katliamı azmettirenlerde yargının önüne çıkarılması ve yargılanması lazım. Böyle ülkeyi adeta Teksas'a çevirdiler. Herkes adeta güçlünün, garibanın vatandaşın tepesine bindiği, elinden olanı aldığı, hakkını hukukunu gasp ettiği bir noktaya getirdiler. Bunlar aşılacak" dedi.

"Bu katliamın failleri bir değil onlarca, yüzlercedir"

Aile avukatlarından Bülent Duran ise, "Bu bir cinayette değil katliamdır. Bu katliamın failleri bir değil onlarca, yüzlercedir. Kamu tanıkları var, vali var, bakan var, milletvekilleri ve kolluk var. Emine polislere sarılmasına rağmen müdahale edilmiyor. Bugün bu ülkede bu kadar açık bir cinayette bir kişinin şüpheli olarak ifadesi alınmıyor, yakalanmıyor, tutuklanmıyorsa bu ülkede anayasal anlamdaki yaşam hakkının çok ciddi tehlike altında" dedi. Duran, Yeneroğlu'ndan, mecliste Şenyaşar ailesi için bir araştırma komisyonunun kurularak davanın takibinin yapılmasını istedi.

İktidarın koruması altında bir sürecin işlendiğini belirten Yeneroğlu, "Bu aynı zamanda adaletin nasıl siyasetin elinde sopaya döndüğünü görüyoruz" dedi.

Yeneroğlu ve beraberindekiler aile ile bir müddet nöbet tuttuktan sonra ayrıldı.