DEVA: Başkanlık sisteminde memurun alım gücü ekmekte yüzde 11.6, doğal gazda yüzde 17.6, bilgisayarda yüzde 41 azaldı

DEVA Partisi Ekonomi Politikaları Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra memurların satın alma gücünün nasıl değiştiğini inceledi. Ortalama memur maaşının 2018 yılının Temmuz ayında 3 bin 387 TL iken bu yılın Ağustos ayında 5 bin 277 TL’ye yükseldiğine dikkat çekilen incelemede, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının bu dönemde nasıl değiştiği sergilendi.

Verilere göre aradan geçen üç yılda memurların alım gücü ekmekte yüzde 11.6, makarnada yüzde 16.9, balıkta yüzde 21.8, ayçiçek yağında yüzde 28.8, salatalıkta yüzde 34.2, doğal gazda yüzde 17.6, çamaşır makinesinde yüzde 31.7, bilgisayarda yüzde 41.3 oranında azaldı.