İdam edilen İlyas Has 28 yıl sonra mezarı başında anıldı

Dev-Yol örgütü davasından yargılanıp idam edildikten 28 yıl sonra mezarı bulunan İlyas Has, ilk kez İzmir'in Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.

7 Ekim 1984 tarihinde idam edildikten sonra mezarı geçen hafta içerisinde bulunan Dev- Yol üyesi İlyas Has, ölümünün 28'inci yılında ilk kez mezarı başında anıldı. Has'ın, Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen anma törenine kızkardeşi İmran Yılmaz, dava ve hapishane arkadaşlarından oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı.

Hacılarkırı Mezarlığı girişinde toplanan grup sloganlar atarak İlyas Has'ın yeni bulunan mezarının başına kadar yürüdü. Bir dakikalık saygı duruşu ve Has'ın ablasına yazdığı son mektubun okunmasının ardından konuşan Mesut Güngör, 28 yıl sonra Has'ın mezarını bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Mezarını bulmadığımız bir tek Veysel Güney kaldı. Onun da mezarını bulacağız. İlyas'ın mezarını bulduk, bundan sonra ona biz bakacağız. İlyas ve Hıdır'ın idamları en son gerçekleştirilen iki idamdı. Bugün burada İlyas'ı tanımayan hatta o idam edildiği tarihte daha doğmamış olan ancak onların fikirleriyle büyüyen birçok genç aramızda bulunuyor. İlyas'ı pek çok kişi anıyor, ancak tarih onları idam edenleri hatırlamayacaktır" diye konuştu.

Gençlik Muhalefeti adına konuşan Hasan Tevfik ise İlyas Has'ın mezarının bulunmasının, idam emrini imzaladığını öne sürdüğü Turgut Özal'ın mezarının açıldığı döneme denk gelmesinin tarihin bir ilginç bir tesadüfü olduğunu söyledi. Tevfik, "Biz gençler olarak kimin demokrat kimin darbeci olduğunu çok iyi biliyoruz. 12 Eylül ile hesaplaşacağını söyleyen bugünkü iktidar kendi varoluş nedeniyle hesaplaşamaz. Darbeyle de darbenin palazlandırdığı AKP iktidarı ile biz yüzleşeceğiz onların muhattabı biziz" dedi.

İlyas Has'ın kızkardeşi İmran Yılmaz ise törenin ardından, ağabeyinin idam edildiği zaman 14 yaşında olduğunu, ailesinin büyük bir bölümünü kaybettiğini dile getirdi. Yılmaz, "Ben o zaman küçüktüm. Yaklaşık 3 yıl önce yeniden mezarı aramaya başladım, ancak sadece Hacılarkırı Mezarlığı'nda olduğu bilgisine ulaşabildik. Yerini daha bugün öğreniyoruz" diye konuştu.

Acı tesadüf

İzmir'de dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 12 Eylül döneminde Ege Bölgesi'nde sıkıyönetim mahkemelerinde çok sayıda davada avukatlık yapan Kemal Kırlangıç'ın da İlyas Has'ın avukatı olduğu öğrenildi. İlyas Has, 7 Ekim 1984'te saat 01.00'de idam edilirken, avukat Kırlangıç ise 6 Ekim sabahı hayatını kaybetti.