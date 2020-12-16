Dev Turizm-İş: 2021 asgari ücreti net 3.800 TL olmalı

DİSK Dev Turizm İş Marmara Bölge Şubesi üyeleri Kadıköy'de yaptıkları basın açıklamasında asgari ücretin net 3.800 TL olması gerektiğini duyurdu.

Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelen DİSK Dev Turizm İş Marmara Bölge Şubesi üyeleri “Asgari Değil İnsanca Yaşam İçin Gelir Güvencesi” pankartı açarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında şubeye bağlı Öğrenci Komisyonu, 4.Vardiya, Güvence Hareketi ve Gençlik Meclisleri de destek verdi. Basın açıklamasında “İş, Ekmek, Güvence!”, “Asgari Değil İnsanca Yaşam!”, “Servete Değil Emekçiye Bütçe!” sloganları atıldı.

DİSK Dev Turizm İş Marmara Bölge Şubesi Öğrenci Komisyonu temsilcisi de söz aldı. Komisyon sözcüsü, öğrencilerin tamamen güvencesiz koşullarda çalıştığını ve pandemide her türlü haktan mahrum şekilde işsiz kaldıklarını ve öğrenim bursu talep ettiklerini ifade etti.

Sendika adına konuşan Ali Rıza Öskan şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret yetmez, herkese insanca yaşamak için gelir güvencesi"

"Asgari ücret belirleme tartışmalarını ekonomik krizin ve pandeminin ağır koşullarında yapıyoruz.

Biz emekçiler, ekonomik krizin sırtımıza yükledikleriyle başa çıkamadan pandemiye yakalandık. Ya “açlıktan mı ölelim, hastalıktan mı” ikileminde hastalığın yayıldığı koşullarda çalışmaya itildik ya da günde 39 liraya yaşamaya mahkum edildik. Çok sayıda sigortasız-güvencesiz çalışan arkadaşımız da işsiz kaldı.

Daha birinci kapanmanın yüküyle başa çıkamamışken ikinci kapanma geldi. Başta sendikamızın sektörü turizmde çalışan bizler olmak üzere bu süreçten sağ çıkıp çıkamayacağımız belli değil. İlk kapanmada idare etmeye çalışan pek çok küçük ölçekli işletme bu ikinci kapanmanın hemen başında iflasını verdi. Buralarda çoğunluğu güvencesiz çalışan arkadaşlarımız o 39 lirayı bile alamıyor.

Biz bunları yaşarken bir de bakıyoruz ki zenginler daha da zengin olmuş. Koronavirüs salgını döneminde dünyadaki milyarderlerin serveti yüzde 27,5 artış göstererek 10,2 trilyon dolara ulaşmış. Türkiye'de dört aylık pandemi döneminde milyonerlerin serveti 210 milyar 874 milyon TL artmış, toplam milyoner sayısı ise 268 bin 602 kişiye dayanmış."

"Asgari ücret gelir kaybı dikkate alınarak ve vergiden muaf bir şekilde belirlenmeli"

Öskan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asgari ücret ve bütçe tartışmalarının, ekonomik kriz ve pandeminin emekçilere yükledikleriyle ele alınması gerekiyor. Asgari ücret giderek ortalama ücret haline geliyor. 10 milyon civarında işçi asgari ücret altında veya asgari ücrete yakın bir ücretle çalışıyor. 3,3 milyon işçi, yani bütün ücretli çalışanların yüzde 17’si asgari ücretin altında bir ücretle çalışıyor. Asgari ücretin yarısından daha az ücretle çalışan işçi sayısı 1 milyona yakın. Asgari ücret ve altında bir ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olan işçilerin sayısı 7,5 milyon civarındadır.

Kadınlar asgari ücrette daha derin bir ayrımcılıkla yüz yüze. Asgari ücrete erişemeyenlerin oranı genelde yüzde 17 iken kadınlarda bu oran yüzde 25’i aşıyor. Asgari ücret düzeyinde ve daha düşük ücret alanların oranı genelde yüzde 38 iken, kadınlarda bu oran yüzde 49’a yükseliyor. Kadınların yarısı asgari ücret ve daha düşük ücretlerle çalışıyor. Asgari ücretli bir işçi bir yılın 122 günü vergiler için çalışıyor. Brüt asgari ücretin dolaylı-dolaysız vergi ve kesintilerini dikkate aldığımızda yüzde 33,4’ü vergi ve kesintilere gidiyor. İşçinin eline brüt asgari ücretin sadece yüzde 66,6’sı net harcanabilir gelir olarak geçiyor. Merkez Bankası’nın yıllık ortalama Cumhuriyet altını fiyatlarına göre 2003 yılında asgari ücretin yıllık tutarı ile 25 altın alınabilirken 2020’de yıllık net asgari ücretle sadece 10 Cumhuriyet altını alınabilmektedir. Tüm bu tespitler ışığında asgari ücret gelir kaybı dikkate alınarak ve vergiden muaf bir şekilde belirlenmelidir.

Asgari ücretin belirlenmesi tartışmalarında tüm güvencesizleri kapsayacak şekilde temel gelir talebi her zamankinden daha elzemdir. Sadece kayıtlı-güvenceli çalışanları gözeten bir yaklaşımla hareket edemeyiz. Ekonomik kriz ve pandemide sayıları daha da artan güvencesiz çalışan arkadaşlarımıza insanca yaşayabileceği temel gelir verilmelidir.Bütçe yok ne yapabiliriz diyenlere de iki çift lafımız var:

Geçen ve önceki yıllarda kamu özel iş birliği anlaşması yoluyla verilen geçiş garantileri ve hasta garantileri nedeniyle Karayolları 14 milyar, Sağlık Bakanlığı 16,4 milyar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesine 0,5 milyar olmak üzere 2021 yılında 31 MİLYAR DOLAR ödenecek.

Bu düzenlemeyle dolar kuru her 10 kuruş arttığında halkın sırtındaki yük 14,6 milyar dolar artmaktadır. Bu parayla 523 bin vatandaşa net asgari ücret ödenebilir.

"Asgari ücret net 3.800 TL olarak saptanmalıdır"

DİSK Dev Turizm İş Marmara Bölge Şubesi üyeleri taleplerini şöyle sıraladı:

Salgın döneminde asgari ücret farklı hesaplanmalıdır. Brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir.

Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinden vergi alınmamalıdır.

2021 asgari ücreti net 3.800 TL olarak saptanmalıdır.

Herkese insanca yaşayabileceği asgari ücret tutarında temel gelir verilmelidir.

Gelir güvencesinin kaynağı servet vergisidir. Azdan az, çoktan çok vergi alınmalıdır.

Pandemiyi kontrol altına almak için 21 gün gelir güvenceli tam kapanma yapılmalıdır.