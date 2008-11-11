Dev şirketler krizin faturasını ödemeye başladı

DHL bu kez çalışanlarını gönderdi

DHL ABD’de sadece uluslararası taşımacılığa odaklanacak

GM hisseleri dibe vurdu

Starbucks da krizden nasibini aldı

ABD’li elektronik devi iflasını açıkladı

Volvo, bin çalışanını işten çıkaracak

İsveç, yatırım bankası Carnegie'ye el koydu

ABD'de başlayan ekonomik krizin tahribatı devam ediyor. Sadece son iki gün içinde uluslararası dev şirketlerden iflas, işten çıkartma ve hedef küçültmelerle ilgili birçok haber geldi.DHL'in sahibi Alman Posta İdaresi (Deutsche Post), ABD'deki DHL ekspres postacılık hizmetinde çalışan 9 bin 500 kişinin işine son verileceğini açıkladı.Zor durumda olduğu bilinen GM ile ilgili iflas söylentileri iyice arttı. Şirketin hisseleri dün yüzde 23 daha değer yitirerek 1949 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Dünya devi GM'in piyasa değeri de 2 milyar dolara kadar düştü.Amerikalı tüketicilerin harcamalarındaki düşüş Starbucks'ı da vurdu. Dünyanın en büyük kahve zinciri olan Starbucks'ın işletme gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yarıdan fazla azaldı. Starbucks hisselerinde son 1 yıl içerisinde görülen kayıp yüzde 50'yi aştı.ABD’nin en büyük ikinci tüketici elektroniği perakende zinciri Circuit City iflasını istedi. Dev zincir bu karara gerekçe olarak da tedarikçiden gelen katı kredi şartları ile Best Buy Co, Wal-Mart gibi rakiplerine kaptırdığı pazar payını gösterdi.Japonya'da yatırım bankacılığı bölümünde çalışanların yüzde 10'unu işten çıkaracağı söyleniyor.Ortadoğu'nun en büyük uçak şirketi olan Emirates, net kârının yüzde 88 oranında düştüğünü duyurdu. Emirates'in kârı yılın ilk yarısında 77 milyon dolara kadar geriledi.ABD'li mortgage devi Fannie Mae, üçüncü çeyrekte 29 milyar dolar zarar etti. Bu rakam geçen senenin aynı dönemde sadece 1.4 milyar dolardı.İsveçli kamyon ve otobüs üreticisi Volvo, İsveç ve Kuzey Amerika'daki birimlerinden bin çalışanı işten çıkaracağını açıkladı.İsveç, yatırım bankası Carnegie’ye el koydu. İsveç Mali Denetleme Kurulu, Carnegie’nin, tek bir müşteriye açtığı yüksek miktarlı krediyle yasaları çiğnediğini ve kabul edilemez bir risk aldığını bildirdi.ABD Merkez Bankası (FED), hükümetin Amerikan sigorta devi AIG’ye verdiği mali desteği yeniden yapılandırdı. FED, ABD Hazinesi’nin planı kapsamında 40 milyar dolarlık, yeni ihraç edilen öncelikli AIG hissesi alacağını belirtti. FED, bu işlem sonrasında AIG’ye sunulan desteğin 85 milyar dolardan 60 milyar dolara ineceğini belirtti.ABD'de inşaat şirketi Toll Brothers ile kahve zinciri Starbucks'dan gelen kötü haberler ve elektronik perakendecisi Circuit City'nin önceki gün iflas başvurusunda bulunması, İngiltere'de ise 5'inci ayında da düşüş kaydeden perakende satış verileri dün küresel piyasaların Çin'in 600 milyar dolarlık kurtarma fonu ile yakaladığı bir günlük çıkışı kaybetmesine neden oldu.Küresel yatırımcı emlak sektörünün kötüye gideceği ve tüketimin daha da azalacağı endişeleri ile satışa geçti. Asya borsaları Japonya'dan gelen ihracatta yüzde 10'luk düşüş ve şirket iflaslarının yüzde 13,4 arttığı yönündeki verilerle yüzde 4'ün üzerinde kan kaybetti. Çin'in ekim ayı ithalat rakamlarında görülen düşüşün de etkisiyle Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 4,77, Singapur'un Strait Times endeksi ise yüzde 4,14 değer kaybetti. Avrupa'da ise İngiltere'nin FTSE100 endeksi yüzde 3,60, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 4,71 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 4,06 düştü.Küresel satışlarda, kriz nedniyle zorda olan ve hisseleri 62 yıl önceki değerine gerileyen otomotiv devi General Motors'un (GM), ayrıca Ford ve Chrysler'in geleceğine ilişkin kaygılar da etkili oldu. GM geçen cuma günü üçüncü çeyreğe ilişkin olarak 2.5 milyar dolar zarar açıklamış ve önümüzdeki sene elinde hiç nakit kalmayabileceği yönünde bir uyarıda da bulunmuştu. ABD'de ise borsalar otomotiv ve perakende sektörüne ilişkin kaygılarla geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 2,33, Nasdaq endeksi de yüzde 2,26 geriledi.İMKB-100 Endeksi, günü 908 puanlık düşüşle 25.889'dan tamamladı. Hisse senetlerindeki değer kaybı yüzde 3,3 oldu. Borsadaki satışlar ve dövize olan talebin artmasıyla önceki günü 1.55 YTL'den tamamlayan dolar, bankalararası piyasada 1.61 YTL'ye kadar çıktı. Hazine'nin, çarşamba gününe valörle gerçekleştirdiği 18 Kasım 2009 itfalı YTL cinsi iskontolu tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 22,78 oldu. Bu tahvil, 7 Ekim'deki ihracına göre faiz 231 baz puan yükseldi. Önceki günü yüzde 21,2 bileşikten tamamlayan 23 Haziran 2010 vadeli kağıdın faizi dün günü yüzde 22,03'den tamamladı.

BORSALARDA REEL SEKTÖR ENDİŞESİ