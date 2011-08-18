-Dev şirketler ''Fatih Projesi''ne talip SEATTLE (A.A) - 18.08.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, dünyanın önde gelen bilişim ve yazılım şirketlerinden Microsoft ve Apple'ın, 15 milyon adet tablet bilgisayarın teminiyle ilgili olan ''Fatih Projesi''ne talip olduklarını bildirdi. Çağlayan, ABD'nin Seattle kentindeki temasları kapsamında Microsoft firmasını ziyaret etti. Burada yetkililerle basına kapalı heyetler arası görüşmelere katılan Bakan Çağlayan, daha sonra gazetecilere ABD'deki ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dün yeğeninin de genel müdür olarak görev yaptığı, ''Perkin Elmer'' adlı firmayı ziyaret ettiğini anlatan Çağlayan, bu firmanın sağlık alanındaki cihazlara yönelik faaliyet gösterdiğini söyledi. 6 bin 200 çalışanı bulunan firmanın 3 bin patentinin bulunduğunu ve yıllık 2 milyar dolar gelire sahip olduğunu ifade eden Çağlayan, ''Hastalık teşhisinde kullanılan x-ray dedektörleri yapıyorlar. Kurdukları ve geliştirdikleri sistemle Türkiye'de röntgen ve kanser tarama cihazları konusunda maliyetleri düşürebileceklerini ifade ettiler. Ben de onları Türkiye'ye davet ettim'' dedi. -Ar-Ge teşviki- İntel firmasında ise başkan yardımcısıyla görüştüklerini belirten Çağlayan, İntel yöneticilerinin de Türkiye ile ilgili projelerde işbirliği yapmak istediğini, özellikle 15 milyon adet tablet bilgisayarın teminiyle ilgili olan ''Fatih Projesi'' ile ilgilendiklerini vurguladı. İntel yöneticilerine, Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurmaları yönünde talepte bulunduğunu ve bu konudaki teşvik sisteminden bahsettiğini ifade eden Çağlayan, ''Ar-Ge teşvikimizi anlattığımda parmaklarını, dudaklarını ısıra ısıra dinlediler. Bu konuyla ilgileneceklerini söylediler'' diye konuştu. Çağlayan, onların da Türkiye'de Ar-Ge merkezi açma noktasında istekli olduğunu gördüğünü söyledi. Bilişim şirketlerinden Cisco'nun başkanıyla da bir araya geldiğini anımsatan Çağlayan, bu şirketin Ar-Ge çalışmalarına 6 milyar dolar ayırdığına dikkati çekti. Cisco'nun 2010 yılında 42,9 milyar dolar geliri olduğuna işaret eden Bakan Çağlayan, söz konusu şirketin KOBİ'ler konusunda çok önemli çalışmalar yapmak istediğini belirtti. -İnovasyonda en başarılı Apple- Apple ile yaptıkları görüşmenin ise ayrı bir önemi olduğunu, 2010 yılında 65,2 milyar dolar gelir elde eden bu şirketin, 2011 yılı sonunda öngördüğü cironun 80 milyar dolar olarak tahmin edildiğini dile getiren Çağlayan, inovasyon konusunda en başarılı şirketin Apple olduğunu söyledi. ''Ipad, ''Iphone'', ''Ipod'' gibi birçok ürünü bu şirketin tasarladığına dikkati çeken Çağlayan, Apple yöneticilerinin Türkiye'deki yazılım şirketleriyle işbirliği yapmaya istekli olduğunu bildirdi. Apple'nin bu yıl toplam 220 milyon ürün sattığını anlatan Çağlayan, şöyle konuştu: ''Apple başkan yardımcısı, 425 bin Iphone uygulaması olduğunu ve bugüne kadar Iphone'dan 15 milyardan fazla download yapıldığını anlattı. Iphone ve Ipad'ların kulaklığı, kapakları gibi 4 bin 500 aksesuarı varmış. Türk imalat sektörüne Apple ürünlerinden çok önemli fırsatlar çıkabilir. Bu üretimleri Türk firmalarının yapabileceğini, firmalarımızı üçüncü ülkelerdeki satışlarında da destekleyebileceklerini bildirdiler. Yazılım konusunda da 'Türk şirketleri yazsınlar, hazırlasınlar onlar da bizim pazarımıza girsinler' dediler. Bu konuda biz Türk yazılımcılarına sahayı tamamen açarız diyorlar.'' -Microsoft- Microsoft'un en kıdemli başkan yardımcısı ile de görüştüğünü ifade eden Çağlayan, ''Fatih Projesi'' konusunda en hazır olan şirketin Microsoft olduğunu belirtti. Talep edilmesi halinde Microsoft ekiplerinin projeyle ilgili işbirliği yapmak için Türkiye'ye gelebileceklerini ifade eden Çağlayan, ''(Bizim 105 ülkede üretimimiz var, sizinle işbirliği yaparsak bu pazarlar sizin için de önemli olur) diyorlar. Ben de dönüşte bunu ilgili bakanla konuşacağımı söyledim'' diye konuştu. Microsoft'un en son teknoloji kullanarak tasarladığı, ''Home Of the Future (Geleceğin Evi)''ı gezdiğini ve çok etkilendiğini belirten Çağlayan, ''İnanılmaz bir çalışma yapmışlar. Yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkartacak bir sistem yapmışlar'' dedi.