Dev şirketin CEO'su Cahit Paksoy’un tahliyesine savcılıktan itiraz geldi

Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik, 'FETÖ/PDY’ye maddi destek sağladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında eski İhlas Holding CEO’su Cahit Paksoy’un tahliye edilmesine, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından itirazda bulunuldu.

Akfa Holding ve holdinge bağlı 44 alt şirketin ortakları ve çalışanlarına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 26 Ağustos tarihinde "Terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütüne finansman sağlamak" ve "Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklanan Paksoy'un, avukatının itirazı üzerine geçtiğimiz günlerde serbest kalmıştı.

"Karar, usul ve yasaya aykırı hususlar içeriyor"

Hürriyet'te yer alan habere göre tahliye kararını veren Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından gönderilen itiraz yazısında, soruşturma kapsamının 'FETÖ/PDY’nin mali yapılanmasına yönelik ve ihbar doğrultusunda başladığı belirtildi. Yazıda, bu ihbarlar neticesinde bir çok vergi müfettişinin raporuyla, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırlamış olduğu raporlar çerçevesinde soruşturmanın yürütüldüğü bildirildi. Söz konusu soruşturmanın ana konusunun Akfa Holding ve bağlı şirketler olduğu belirtilen itiraz yazısında, tutukluluk haline itiraz kararını inceleyen hakimliğin kararının usul ve yasaya aykırı hususlar içerdiğinin tespit edildiği söylendi.

"FETÖ ile mücadeleyi sekteye uğratacak"

"Şüphelinin geçmişi, ekonomik ve sosyal durumu dikkate alındığında, söz konusu para hareketlerinin hayatın olağan akışına uygun düştüğü" şeklinde tahliye kararının verildiği belirtilen itiraz yazısında, bu şekilde çok zengin iş adamlarının mal varlıklarına göre cüzi sayılabilecek miktardaki para akışlarının aklanmış olacağı, bu durumun da devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla mücadele etmekte olduğu 'FETÖ/PDY' ile mücadeleyi sekteye uğratacağı ifade edildi.

Sulh ceza hakimliklerinin yargılama yapmadıkları için delilleri değerlendirme yetkilerinin olmadığı belirtilen itiraz yazısında, hakimliğin beraat kararı verir gibi karar vermesinin usul ve yasaya aykırı olduğu gibi düşündürücü olduğu da kaydedildi. Hakimliğin söz konusu soruşturmanın boş bir soruşturma olduğu izlenimini verecek şekilde karar vermesinin de hukuk ile bağdaşmadığı kaydedilen yazıda, Paksoy hakkında verilen tahliye kararının kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.