-Dev projede iyi niyet anlaşması yarın KAYSERİ (A.A) - 25.12.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde iyi niyet anlaşmasına imza koyacağız'' dedi. Bakan Yıldız, Kayseri'de AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı Kongresi'ne katıldı. Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesinde parlayan bir yıldız olduğunu ve diğer ülkeler tarafından örnek alındığını bildirdi. Türkiye'nin son yıllarda her alanda sergilediği başarının altında, siyasi istikrarın ve AK Parti hükümetinin çalışmalarının yattığını kaydeden Yıldız, ''AK Parti olarak 10. bütçe yılımızı da gördük, elhamdülillah. Türkiye siyasi tarihine baktığımızda, böyle bir başarıyı sağlamış bir siyasi oluşum görmek çok zor. Bu bize nasip oldu. Ülkemizin gücünü enerji sektöründe de gösterme şansı bulduk. Birçok yeni anlaşmalar ve projelere imza attık'' diye konuştu. Son günlerde enerji sektöründe uluslararası pek çok projenin gündemde olduğunu, ancak bunlardan sadece Şahdeniz-2 Projesi'nin imzalandığını ifade eden Bakan Yıldız, ''Bununla beraber, Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde iyi niyet anlaşmasına da yarın imza koyacağız'' dedi. -Fransa Meclisi'nin aldığı ''Ermeni Teklifi'' kararı- Bakan Yıldız, son günlerde Fransa'nın, Türkiye'ye karşı ciddi bir karalama kampanyası yürüttüğüne şahit olunduğunu belirterek, ''Tamamen oy kaygısıyla ve tamamen boş sayılabilecek bir mecliste, aldıkları kararla beraber, böyle bir yasa çıkarmışlardır. Böylece dünya, tarih yalanlarını da oylayan bir meclis görmüş olmuştur'' dedi. Sarkozy'nin, (Fransa, siyahilerin ya da Cezayirlilerin değil, Fransa Fransızlarındır) dediğini belirten Yıldız, şöyle devam etti: ''Türkiye'ye soykırım suçlamasını yöneltebilecek en son kişidir, kendisi. (Avrupa Birliği, Avrupa kıtası içindir, Türkiye, küçük Asya'dadır) diyerek, kendisinin tarih bilgisi yanında, aynı zamanda coğrafya bilgisi de test edilmiştir. Kendisine, AB üyesi olan Güney Kıbrıs'ın hangi coğrafyada olduğunu sormak gerekir. Yapılanlar, sadece Türkiye adına değil, aynı zamanda Fransa adına da bir talihsizliktir. Sarkozy'e en güzel cevabı, yine kendi halkı verecektir. Başbakanımız tarafından Fransa'ya karşı siyasi, ekonomik ve askeri alanda bir kısım yaptırımlar açıklandı. Temennimiz, Fransız Senatosu'nda sağduyulu bir yaklaşımla, böyle bir kararın kabul edilmemesidir. Bu süreçte, iktidarıyla, muhalefetiyle ve halkıyla işbirliği yapıp, bu yalanlara karşı dimdik ayakta duruşumuzu sürdüreceğiz.'' Bakan Yıldız, daha sonra Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gesi Viyadüğünü hizmete açtı. Yıldız, burada yaptığı konuşmada da, AK Parti'nin halka hizmet için iktidara geldiğini ve bunun için herkesin çok çalıştığını bildirdi. Yıldız, ''AK Parti iktidarında yapılan hizmetler, ülkemizi dünyanın en büyük ilk 16 ekonomisi arasına dahil etmiştir. 2023 hedefimiz ise ilk 10 ekonomiden birisi olmaktır. Bu ise hayal değildir'' dedi. Bakan Yıldız, konuşmasının ardından açılış kurdelesini, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, Ahmet Öksüzkaya ve İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte kesti. Açılışın ardından Bakan Yıldız, Melikgazi Belediyesi tarafından hazırlanan aşureyi, vatandaşlara dağıttı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Ticaret Odasının meclis toplantısına da katıldı. Bakan Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağladığı başarının yurt dışında konuşulduğunu ve uluslararası toplantılarda, meslektaşlarının kendilerine, Türkiye'nin başarısının sırrını sorduklarını kaydetti. Yıldız, ''Türkiye'nin başarısının sebebi, sağlanan siyasi istikrarın bir iz bırakarak değişime imza atmasıdır. Ekonomisi iyi olan bir ülke, siyasi istikrara sahip olmayabilir, ama siyasi istikrar iyi ve güçlü bir ekonomiyi de beraberinde getirir'' diye konuştu. -Cep telefonlarına yılda 22 milyar- Türkiye'de, dünyadaki gelişmelere paralel olarak tüketici alışkanlıklarında da değişiklik olduğunu bildiren Bakan Yıldız, şunları söyledi: ''Cep telefonu sektörünün yıllık cirosu, 22 milyar dolar. Haneye düşen telefon görüşmesi bedeli ise 80 lira civarında. Hanenin tükettiği ortalama enerji maliyeti ise 50-60 lira. Sadece Miraç Kandili'nde 1 milyar liralık cep telefonu mesajı çekildi. Bu tüketici alışkanlıklarındaki değişimi de görmemiz gerekiyor. Türkiye, artık 10 yıl önceki Türkiye değil.'' Enerjinin verimli kullanılmasının, enerjiyi üretmekten çok daha kolay olduğunu da vurgulayan Yıldız, ''Enerjiyi verimli kullanarak, çok fazla enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Bu konuda proje uygulamak isteyen firmalara ve kuruluşlara 300 bin lira vermeyi düşünüyoruz'' dedi. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, Bakan Yıldız'a ziyaretin anısına bir plaket verdi.