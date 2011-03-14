-DEV ORGANİZASYON TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A) - 13.03.2011 - Türkiye, 2014 yılında düzenlenecek 17. FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. FIBA Yönetim Kurulu'nun, bugün Fransa'nın Lyon kentinde yaptığı oylamada 2014 FIBA Kadın Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi belirledi. Oylama sonucunda Avustralya'yı geride bırakan Türkiye, organizasyonun ev sahibi olmaya hak kazandı. Sofitel Bellecour Hotel'deki toplantıda ilk sunumu Avustralya, ikincisini ise Türkiye yaptı. Adaylara, bu bölümde yarım saat süre verilirken, 15'er dakika da FIBA Yönetim Kurulu üyelerinin sorularına ayrıldı. Sunumların ardından oylama sürecine geçildi. FIBA'nın 21 Yönetim Kurulu üyesinden, Avustralyalı olan Bob Elphinston ve Steve Smith haricindeki 20'sinin oy hakkının bulunduğu oylama sonucunda Türkiye ev sahipliğini kazandı. -MAÇLAR İSTANBUL'DA- Şampiyonada 4 grupta 16 takım mücadele edecek. Grup maçları İstanbul'da Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu ve Fenerbahçe Ülker Arena'da oynanacak. Final maçlarının hangi salonda oynanacağı ise daha sonra belirlenecek. Aynı şekilde şampiyonanın kesin tarihi de FIBA ile yapılacak görüşmeler sonucunda netleşecek. Bu arada 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası'nı düzenleme hakkı kazanan Türkiye, böylece son 15 yıl içerisinde erkekler ve kadınlarda, hem Avrupa hem de dünya basketbol şampiyonalarına ev sahipliği yapma başarısını gösteren tek ülke oldu.