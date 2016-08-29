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Ekonomi

Dev market zincirinde grev kararı alındı

Sendika ile işveren arasındaki görüşmelerde 41 maddede anlaşmaya varılsa da taraflar parasal hakları düzenleyen maddelerde anlaşmaya varamadı

29 Ağustos 2016 15:27

Sosyal-İş Sendikası ile Metro Grossmarket arasındaki 6. Dönem TİS (Toplu İş Sözleşmesi) görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, Türkiye genelindeki 37 Metro Grossmarketi'ne grev kararı asıldı.

Posta'da yer alan habere göre, sendika ile işveren arasındaki görüşmelerde 41 maddede anlaşmaya varılsa da taraflar parasal hakları düzenleyen maddelerde anlaşmaya varamadı. Metro işvereninin “yılda 4 ikramiye” hakkını, 2015 yılı ücretine giydirmeyi teklif etmesi sendika tarafından kabul görmedi.

Görüşmelerde, arabulucu aşamasından da anlaşma çıkmaması üzerine sendika grev kararı aldı. Alınan grev kararı doğrultusunda aralarında Bursadaki Osmangazi ve Nilüfer şubelerinin de bulunduğu 37 metro mağaza ve deposuna grev yazısı asıldı.

Grev kararının ise daha sonra açıklanacak bir tarihte uygulamaya konulacağı belirtildi.

Konuyla ilgili sendikanın yaptığı açıklamada, haklarda geriye yönelik taleplerin kabul edilemeyeceği belirtilerek "Toplu iş sözleşmesinin temel amacı işçilerin hak ve ücretlerini korumak ve iyileştirmektir. Ancak Metro işvereninin ısrar ettiği teklif, iyileştirmeden ziyade mevcut hakların ciddi biçimde gerilemesine yol açacak niteliktedir. Dolayısıyla bu teklif uzlaşma zemininin daralmasına yol açmıştır. Üyelerimizin 11 yıllık kazanılmış hakkının geriye götürülmesi ise kabul edilebilir değildir" dendi.

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