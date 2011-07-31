-DEV MAÇTA THY TANITIMI WASHINGTON (A.A) - 31.07.2011 - Futbolda dünyanın iki dev kulübü FC Barcelona ve Manchester United, ABD'nin başkenti Washington'da Türk Hava Yollarının (THY) sponsor olduğu maçta kozlarını paylaştı. Manchester United, Washington'daki FedEx Stadyumu'nda oynanan maçı 22. dakikada Nani ve 76. dakikada Michael Owen'ın attığı gollerle 2-1 kazanarak, bir anlamda Şampiyonlar Ligi finalinin rövanşını almış oldu. Maçta FC Barcelona'nın tek golü 70. dakikada Thiago'dan geldi. Son zamanlarda kaydettiği büyüme ve atılımlarla dünyada adından gittikçe daha fazla söz ettiren, geçen yılın sonlarında başlattığı Washington-İstanbul doğrudan uçuşlarını ağustos ayı sonunda haftada 6 sefere çıkarmaya hazırlanan THY, bu dev maça da sponsor olarak dünya markası olma konumunu iyice pekiştirdi. Sponsor firma THY'nin renkli tanıtımına sahne olan maçta, sadece maç anları değil devre araları da eğlenceli geçti. ''ABD Turu'' kapsamında düzenlenen maçın devre arasında, THY'nın marka elçisi dünyaca ünlü NBA yıldızı Kobe Bryant sahada top sektirdi ve basketbol kadar futbolda da ne kadar maharetli olduğunu gösterdi. Ardından Bryant ve Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök arasında penaltı yarışı yapıldı. Penaltıyı gole çevirerek yarışı kazanan Bryant, seyircilerden büyük ilgi gördü. Devre arasında sahada dev THY posteri açıldı. Anonslarda, stadı dolduran yaklaşık 82 bin izleyiciye THY'nin dünya genelindeki ve ABD'deki uçuşlarıyla ilgili bilgi verildi. Maç sırasında, sahanın kenarındaki ışıklı panolarda sık sık THY reklamları gösterildi. Maçın ardından Bryant, galibiyetlerinden dolayı Manchester United takımı oyuncularına kupa verdi. Bryant'ın bu sırada üzerinde ''Turkish Airlines'' yazan kırmızı tişört giydiği görüldü.